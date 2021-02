I faentini dell’Alpha Tauri hanno tolto i veli alla AT02, risultando così la seconda scuderia a presentare ufficialmente la monoposto per il prossimo campionato. Alla guida della monoposto 2021 troviamo Pierre Gasly (#10), affiancato dal debuttante Yuki Tsunoda (#22), primo millennial ad affrontare il campionato di Formula 1.

Indipendenza

La scuderia di Faenza si appresta a vivere la seconda stagione sotto l’insegna del brand di abbigliamento di casa Red Bull. Per questo, la scelta cromatica (il “negativo” della vettura precedente) e la location della presentazione (lo showroom Alpha Tauri di Salisburgo) non potevano essere differenti. Bisogna sottolineare che, almeno formalmente, Alpha Tauri costituisce una realtà slegata dalla scuderia di Milton Keynes, pur facendo riferimento allo stesso gruppo.

Da questo punto di vista risulta molto interessante la scelta di non impiegare il “blocco” del retrotreno proveniente dalla Red Bull del 2020. Tale elemento costituisce una delle listed parts che può essere “trasmessa” da scuderia a scuderia. La AT02 sfrutta il suo concetto meccanico / aerodinamico maturo e conosciuto al retrotreno (quello del 2020), mentre il grosso del lavoro di sviluppo è andato sull’avantreno. I due gettoni di sviluppo, infatti, sono stati spesi sul nuovo naso della monoposto e sulla sospensione anteriore. Ovviamente a Salisburgo non abbiamo visto tutto per quanto riguarda la nuova monoposto, che girerà con le specifiche 2021 più avanti.

Le dichiarazioni

Il direttore tecnico Jody Egginton ha affermato che il “pacchetto complessivo” ha subito molti miglioramenti, pur lavorando sullo stesso telaio del 2020. Il DT aggiunge: “Il lavoro che è stato intrapreso per sviluppare la nostra vettura per il 2021 va ben oltre il rispetto delle modifiche normative. Ha comportato modifiche a quasi tutte le superfici aerodinamiche e anche lo sviluppo e il riconfezionamento di grandi parti dell’auto, che sono nascoste, al fine di ottenere questi cambiamenti.”

Alpha Tauri rimane comunque una realtà molto più ridimensionata rispetto ad altri competitor. Alla luce di questo, la scelta tecnica di impostare in questa maniera lo sviluppo va letta anche nei termini di allocazione delle risorse per il 2022. In quest’ottica, la recente risoluzione sulla proprietà intellettuale Honda non può che fare piacere alla scuderia faentina. I giapponesi, tra le altre cose, hanno affermato di aver ulteriormente lavorato per migliorare la prestazione della PU.

Per quanto riguarda la coppia di piloti, il Team Principal Franz Tost ha dichiarato: “La decisione di scegliere Pierre e Yuki nel 2021 è stata presa perché la filosofia della Scuderia AlphaTauri è ancora quella di dare ai giovani piloti di talento del Red Bull Junior Program l’opportunità di passare alla F1 e di istruirli. Ecco perché Yuki ora ha la sua possibilità.”

Pierre Gasly ha dichiarato: “Sono pronto per assumere il ruolo di capogruppo. Yuki è un pilota molto veloce e ci aiuterà a migliorare la squadra. Lavoreremo insieme per raggiungere questo obiettivo. Credo davvero che l’anno scorso sia stato il migliore del team. Ho sempre fame e sono sicuro che potremo ottenere grandi cose nel 2021.”

Da parte sua, il debuttante Yuki Tsunoda ha aggiunto: “Sono stato abbastanza fortunato da trascorrere un po’ di tempo con la scuderia prima della stagione. Il mio obiettivo principale è imparare rapidamente e fornire risultati il prima possibile. Sono davvero entusiasta di iniziare.”

Galleria fotografica

Stando ai piani, vedremo l’AT02 (con le specifiche da pista) girare in Bahrain per i test collettivi di marzo (a parte eventuali filming-day). Difficilmente si presenterà nuovamente una situazione come a Monza nel 2020, ma mai dire mai: una stagione ancora in tripla cifra nel Costruttori potrebbe costituire un risultato ancora migliore.

Luca Colombo

Leggi anche: F1 | MCLAREN PRESENTA LA MCL35M: DI NUOVO CON MERCEDES