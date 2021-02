Anche l’Alpha Tauri, con la AT02, ha svelato la monoposto con cui darà l’attacco al Campionato di F1 2021. Mai come in questo caso si può parlare di evoluzione, anche se le novità la vedremo solamente fra qualche giorno. Per ora ci dobbiamo accontentare della nuova livrea e di alcune soluzioni a centro vettura. Tuttavia sappiamo che un token è stato utilizzato per realizzare un musetto più stretto, che farà il suo debutto nel corso dei primi test il 24 febbraio a Imola.

Novità sull’avantreno non ancora visibili

In Alpha Tauri hanno intrapreso la strada di un’evoluzione ponderata per la AT02. Confermando quando di buono fatto vedere nella passata stagione ed evolvendo dei punti chiave. È il caso del musetto: quello visto nelle foto è ancora quello della AT01 (freccia gialla), solamente nel filming Day apparirà quello stretto (in stile Red Bull o Mercedes) in grado di migliorare l’efficienza aerodinamica. Stesso discorso per i piloni di sostegno dell’ala, mentre il Cape nel sotto scocca sarà più avvolgente (freccia azzurra). L’alettone anteriore si mantiene fedele al concetto dell’Outwash con un mainplane meno arcuato verso l’esterno (freccia rossa).

Saranno nuove anche le sospensioni anteriori, benché poco visibili nelle immagini a disposizione (freccia gialla), pur mantenendo lo schema Push Rod. Nello specifico i triangoli superiori avranno una disposizione rivista: con i bracci infulcrati più in alto sul telaio (freccia verde). Ne consegue che anche i tiranti dello sterzo sono stati riposizionati, ora più integrati con la sospensione. Ridisegnate anche le prese dinamiche dei freni (freccia verde) che hanno un doppio compito: aerodinamico e per raffreddare l’impianto frenante.

Nuovi bargeboard e aerodinamica sofisticata

L’affinamento dell’Alpha Tauri AT02 prosegue anche a centro vettura. Gli uomini diretti da Jody Eggington hanno rivisto la zona dei bargeboard adibita a convogliare i flussi verso il fondo piatto. Nello specifico si può notare una deriva svergolata (freccia azzurra) che spinge aria verso il fondo: questa lavora in sinergia con gli intagli del marciapiede e soprattutto con il boomerang superiore (freccia gialla). Quest’ultimo si collega con i deflettori laterali che hanno l’elemento centrale dotato di numerose soffiature orizzontali (freccia verde). L’elemento verticale (freccia rossa) non si chiude a ponte attorno alla pancia laterale.

Fianchi stretti e PU Honda 2022

Avete letto bene: Honda, al suo ultimo anno da motorista ufficiale, fornirà la Power Unit già in specifica 2022. Oltre a incrementare la potenza, la disposizione degli elementi è stata rivista per migliorare la compattezza delle fiancate. Pressoché uguali l’ingresso delle pance laterali e l’airscope; cambia lo sviluppo verticale dei fianchi (linee gialle). Dopo i radiatori le pance scendono in maniera repentina, mentre, nella parte inferiore, si nota la presenza di una canalizzazione per cercare di creare una differenza di pressione per velocizzare i flussi verso l’estrattore. Presenti gli scarichi della valvola Wastegate al di sotto del triangolo superiore della sospensione posteriore, per cercare di incrementare il carico con la differenza di calore dei flussi. Stranamente in Alpha Tauri per la loro AT02 hanno deciso di mantenere la trasmissione e la sospensione posteriore della monoposto della passata stagione, nonostante potessero adottare il blocco della Red Bull RB16.

Si lavora per recuperare carico dal fondo

Il fondo piatto, tagliato come da regolamento, presenta delle interessanti lavorazioni per cercare di recuperare il carico perso. Subito dietro i deflettori è presente un archetto (freccia rossa) per gestire la flessione del fondo: stessa soluzione (freccia rossa) è adottata subito prima degli pneumatici posteriori. Inoltre prima del taglio è presente una sorta di svasatura (freccia verde). Anche l’estrattore segue il regolamento 2021, con le derive verticali rialzate di 50 mm dal piano orizzontale per ridurne l’efficienza (freccia verde). Per quanto riguarda l’alettone posteriore, ancora in configurazione provvisoria, si nota il doppio pilone di sostegno a collo di cigno collegato dal piccolo flap posto sopra lo scarico (freccia rossa).

Semplicità ed efficienza: queste sono le parole chiave dell’ultima nata a Faenza. Riuscirà la AT02 a far fare un ulteriore balzo in avanti classifica al team diretto da Franz Tost?

Articolo e grafiche a cura di Michele Montesano

