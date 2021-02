Nella mattinata di oggi il team Alpine F1 ha diramato un comunicato riguardo le condizioni sanitarie di Fernando Alonso. Il pilota spagnolo, dopo il ricovero a seguito dell’incidente con un’auto nel corso di un allenamento in bicicletta, è stato operato con successo alla mandibola superiore e verrà tenuto sotto osservazione dall’equipe medica che lo ha in cura per le prossime 48 ore

Dopo lo spavento iniziale a seguito delle notizie frammentarie che arrivavano dalla Svizzera, questa mattina sono giunte le prime rassicurazioni sulle condizioni di salute di Fernando Alonso.

IL COMUNICATO DELL’ALPINE

A fornirle è stato un comunicato stampa del team Alpine F1, compagine francese con cui il due volte Campione del Mondo prenderà parte al Mondiale 2021: “In seguito al suo incidente in bicicletta di ieri Fernando Alonso è stato tenuto sotto osservazione in ospedale in Svizzera. I medici hanno riscontrato una frattura nella mascella superiore e hanno eseguito un’operazione correttiva perfettamente riuscita. Il team medico è soddisfatto dei suoi progressi e comunica che Fernando rimarrà sotto osservazione in ospedale per altre 48 ore”.

I TEMPI DI RECUPERO

Il comunicato della squadra transalpina fa trapelare un certo ottimismo circa il veloce recupero dell’asturiano che, dopo qualche giorno di riposo, potrà riprendere la preparazione in vista della stagione 2021. Difficile vederlo ai test collettivi in Bahrain del 12 marzo, mentre è un obiettivo realistico la prima gara del Mondiale, sempre nello stato arabo il 28 marzo.

Vincenzo Buonpane