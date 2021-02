Serio incidente per Fernando Alonso che questo pomeriggio è stato investito da un’auto mentre si stava allenando in bicicletta in Svizzera. Prontamente ricoverato all’ospedale, al campione asturiano sono state riscontrate delle fratture facciali, che mettono in serio dubbio la partecipazione dello spagnolo al via della stagione 2021

Non è iniziata nel migliore dei modi la marcia di avvicinamento di Fernando Alonso al suo ritorno nel Circus. Il due volte iridato, infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport questo pomeriggio è stato investito da un’auto mentre si allenava in bici sulle strade di Lugano.

Trasportato presso il nosocomio del Canton Ticino e dopo i necessari accertamenti radiografici, all’asturiano sono state riscontrate delle fratture facciali e un’eventuale operazione sarà valutata nelle prossime ore dai medici che hanno preso in cura Alonso.

Un inconveniente non di poco conto sia per lo spagnolo e sia per l’Alpine che, a poco più di un mese dall’inizio del Mondiale, potrebbe trovarsi costretta a trovare un sostituto per il doppio appuntamento in Bahrain che aprirà il Mondiale di F1 2021.

IL COMUNICATO DELL’ALPINE

In serata è arrivato anche il comunicato del team Alpine che ha confermato le condizioni non gravi di Alonso e il suo stato di coscienza, ma anche che ulteriori esami verranno effettuati nella mattinata di domani.

