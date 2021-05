La notizia era nell’aria già da qualche mese ma adesso è finalmente arrivata l’ufficialità: la F1 sbarca sulla piattaforma Socios con i Fan Token di Alfa Romeo e Aston Martin. Questi due team aprono la strada a future collaborazioni tra il mondo del motorsport e la blockchain Chiliz.

Avevamo già parlato dell’app Socios e del suo funzionamento in un approfondimento uscito qualche mese fa. Tramite questa piattaforma è infatti possibile, tramite l’acquisto dei cosiddetti Fan Token, di influenzare le decisioni delle squadre nella quale si decide di investire. Questa applicazione è stata appannaggio finora soltanto delle squadre di calcio, ma con il passare dei mesi sempre più sport hanno abbracciato la piattaforma tra le quali UFC, NHL e Gaming professionistico.

IL MOTORSPORT SBARCA SU SOCIOS

Adesso è arrivato il turno del motorsport con l’ingresso prima della Nascar con il team Roush Fenway Racing, e da oggi la massima serie motoristica. La F1 sarà infatti presente su Socios con i Fan Token dei team Alfa Romeo ed Aston Martin, e non è detto che non possano arrivare altre squadre in futuro.

Oltre ad offrire ai fan la possibilità di interagire con le loro squadre preferite, infatti i Fan Token offrono anche dei benefici economici alle squadre di F1 che partecipano. I team ricevono una commissione percentuale su ogni token venduto, più una quota delle commissioni di trading generate dall’acquisto e dalla vendita dei token su grandi Exchange o sulla piattaforma Chilliz.

LE DICHIARAZIONI

Frederick Vasseur, Team principali di Alfa Romeo ha dichiarato: ”Il modo di coinvolgere i fan in F1 si sta evolvendo e Alfa Romeo Racing ORLEN è in prima linea in questo nuovo entusiasmante viaggio. Il lancio dei fan token fornirà ai nostri fan un nuovo modo di interagire con la squadra, che è un aspetto chiave per avvicinare i nostri tifosi in tutto ciò che facciamo all’interno del team”.

Alexandre Dreyfus, CEO di Chiliz e socios.com ha invece dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di accogliere Alfa Romeo Racing ORLEN e la F1 nella nostra rete e non vediamo l’ora di aumentare il prestigio del loro marchio a livello globale attraverso i Fan Token. La F1 viene trasmessa a un pubblico di circa due miliardi a livello globale, rendendo la portata e il potenziale di questa partnership di dimensioni enormi”.

“La scorsa settimana, in un solo giorno, abbiamo annunciato cinque partnership da tre diversi sport in tre continenti, e ora abbiamo continuato questo slancio in modo convincente con la partnership di oggi con uno dei team più entusiasmanti della Formula Uno. Nei prossimi anni una generazione di fan passivi si trasformerà in fan attivi e tale transizione avverrà attraverso il coinvolgimento sulla nostra piattaforma. Le più grandi organizzazioni sportive mondiali si stanno unendo a noi in massa nella ferma convinzione che Socios.com e i Fan Tokens sono qui per restare”, conclude Dreyfus.

I Fan Token di Alfa Romeo Racing e Aston Martin F1 saranno lanciati a breve sulla piattaforma Socios.

Julian D’Agata