Con i test di Barcellona che prenderanno il via da domani, si può dire che la stagione di Formula 1 prenderà ufficialmente il via. Dopo le varie presentazioni (con la sola Alfa Romeo ancora mancante all’appello), per i team sarà l’occasione per testare soprattutto l’affidabilità delle nuove vetture, per poi cercare la prestazione nei successivi test in Bahrain.

Contrariamente al solito saranno test in tono minore rispetto agli ultimi anni quelli di Barcellona. No live timing in sala stampa e nessuna copertura televisiva, ma soprattutto senza pubblico, e dopo due anni difficili per il Covid, una scelta davvero difficile da capire.

GLI ORARI

Come di consueto la tre giorni sarà divisa in due parti con la sessione mattutina che prenderà il via alle ore 9 per poi stopparsi alle 13 e quella pomeridiana dalla 14 alle 18. Alla fine della giornata sarà possibile venire a conoscenza dei tempi che, appunto, saranno diramati alla fine di ogni sessione.

LE LINE UP

Con soli tre giorni a disposizione quasi tutti i team opteranno per dividere la giornata tra i due piloti titolari, anche per questioni regolamentari che permettono alle scuderie di utilizzare una sola vettura per i test.

Al momento, e in attesa di ulteriori annunci sono solo sei le scuderie che hanno comunicato le loro line up con le sole Ferrari, McLaren e Alpine che, presumibilmente, sveleranno le loro scelte nella giornata di domani. Sorpresa in Mercedes dove a testare per primo la W13 sarà George Russell che poi cederà la vettura nel pomeriggio a Lewis Hamilton.

Team mercoledì Giovedì venerdì Mercedes Russell/Hamilton Red Bull Verstappen Perez Verstappen/Perez Ferrari McLaren AlphaTauri Tsunoda Gasly Gasly/Tsunoda Alpine Aston Martin Vettel/Stroll Stroll/Vettel Vettel/Stroll Williams Latifi/Albon Albon/Latifi Latifi/Albon Alfa Romeo Haas F1 Mazepin/Schumacher Schumacher/Mazepin Mazepin/Schumacher

LE GOMME

I test di Barcellona saranno l’occasione per vedere ufficialmente in pista (dopo i test sulle mule car) i nuovi pneumatici da 18″ che la Pirelli porterà in tutta la sua gamma al Montmelò, compresa la C1 e la C5 sperimentali, per un totale di 30 set per ogni team comprensivi di 35 slick, 3 intermedie e 3 wet.

NO ALLA TV E AL LIVE TIMING

Come già detto saranno test piuttosto al buio per gli appassionati. La discutibilissima scelta fatta da Liberty Media per Barcellona costringerà gli appassionati ad aspettare il termine della sessione per avere i riscontri cronometrici e le prime impressioni dal Montmelò. Non resterà che aspettare i test in Bahrain dove, oltre alle prestazioni, si potranno ammirare le vetture anche in televisione nella veste che più si dovrebbe avvicinare a quella dell’esordio stagionale proprio sul tracciato di Manama.

Vincenzo Buonpane