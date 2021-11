La Formula 1 e tutto il mondo del motorsport sono in lutto per la morte di Sir Frank Williams, avvenuta oggi all’età di 79 anni. Il manager inglese versava da tempo in precarie condizioni di salute. La notizia, diramata dalla scuderia da egli fondata, ha scosso l’intero ambiente del Circus, che perde una delle proprie figure maggiormente rappresentative e carismatiche.

L’ADDIO A SIR FRANK

Questo il testo del comunicato diramato dalla Williams Racing: “È con grande tristezza che, a nome della famiglia Williams, il team annuncia la morte di Sir Frank Williams CBE, fondatore ed ex Team Principal della Williams Racing, all’età di 79 anni. Dopo essere stato ricoverato in ospedale venerdì, Sir Frank è morto pacificamente questa mattina circondato dalla sua famiglia. Oggi rendiamo omaggio alla nostra figura di spicco. Frank ci mancherà moltissimo. Chiediamo che tutti gli amici e i colleghi rispettino i desideri di privacy della famiglia Williams in questo momento. Per coloro che volessero rendergli omaggio, chiediamo che vengano fatte donazioni alla Spinal Injuries Association, oppure in alternativa posizionare fiori davanti all’ingresso della sede del team a Grove, nell’Oxfordshire.”

Anche Jost Capito, CEO e Team Principal della Williams Racing, ha voluto così commentare la dipartita di una delle icone della Formula 1 e del motorsport: “Il team Williams Racing è davvero rattristato dalla scomparsa del nostro fondatore Sir Frank Williams. Sir Frank era una leggenda e un’icona del nostro sport. La sua scomparsa segna la fine di un’era per la nostra squadra e per lo sport della Formula 1. È stato unico nel suo genere e un vero pioniere. Nonostante le notevoli avversità nella sua vita, ha guidato la nostra squadra a 16 Campionati del Mondo, rendendoci una delle squadre di maggior successo nella storia di questo sport. I suoi valori, tra cui integrità, lavoro di squadra e una fiera indipendenza e determinazione, rimangono l’etica centrale della nostra squadra e sono la sua eredità, così come il nome della famiglia Williams sotto il quale corriamo con orgoglio. I nostri pensieri sono con la famiglia Williams in questo momento difficile“.

UNA CARRIERA STRAORDINARIA

Frank Williams era nato il 16 aprile 1942 a South Shields. Fin da giovane mostrò una forte passione per le corse, cimentandosi come pilota prima di fondare una propria scuderia.

A soli 24 anni, infatti, egli creò la Frank Williams Racing Cars, gareggiando prevalentemente nelle formule minori, prima di approdare in Formula 1 nel 1969, avendo come primo e unico pilota Piers Courage.

Dopo la morte in gara di quest’ultimo e una serie di stagioni difficili, Williams cedette nel 1976 la scuderia al miliardario Walter Wolf, che l’avrebbe trasformata enlla Walter Wolf Racing. A quel punto, Williams decise quindi di fondare una seconda scuderia insieme a Patrick Head: nacque la Williams GP Engineering. La scuderia fece il suo debutto in Formula 1 nel 1977, schierando solo una monoposto guidata da Patrick Nève.

DAL 1986 SULLA SEDIA A ROTELLE

Dopo il primo successo conquistato con Clay Regazzoni a Silverstone nel 1979, l’anno seguente la Williams ottenne il primo titolo iridato con Alan Jones. Con il passaggio ai motori Honda sarebbe poi toccato a Nelson Piquet conseguire il secondo titolo iridato nel 1987, a distanza di quasi due anni dal brutto incidente automobilistico che costrinse Williams sulla sedia a rotelle.

Dopo un anno con i motori Judd che si rivelò disastroso, la Williams firmò un accordo con la Renault. Questo collaborazione avrebbe portato la scuderia alla vittoria di altri sette titoli piloti, l’ultimo dei quali ottenuto nel 1997 da Jacques Villeneuve. Grazie anche ai sei titoli costruttori ottenuti, la Williams è ancora oggi la terza scuderia più vincente della Formula 1, dietro a Ferrari e McLaren. Dopo la vittoria dell’ultimo titolo, per la scuderia Williams è iniziata una lenta decadenza, con l’ultima vittoria che risale al 2012.

Sir Frank Williams ha continuato fino al 2012 a fare parte del consiglio di amministrazione della scuderia, con la figlia Claire a prendere il comando del team fino a settembre 2020, quando la scuderia è stata venduta alla Dorilton Capital.

Tra le numerose riconoscenze, Frank Williams ha ricevuto il titolo di Commendatore dell’Ordine dell’Impero Britannico nel 1987 e successivamente quello di Cavaliere nel 1999.

Alla famiglia Williams, la redazione di LiveGP.it rivolge le più sentite condoglianze.

Chiara Zaffarano