Dopo l’annuncio dell’acquisizione del team Williams Racing da parte di Dorilton Capital, Claire Williams dichiara che lascerà il suo ruolo di Team Principal segnando la fine di una storia durata ben 43 anni.

LE PAROLE DI CLAIRE WILLIAMS

Dopo 114 vittorie e 7 Titoli Piloti, la famiglia Williams decide di lasciare il timone della squadra che manteneva saldamente dal 1977. Non è stata una decisione facile per Claire Williams come da lei stesso dichiarato in un video pubblicato sulla pagina Twitter della squadra: “A malincuore devo lasciare il mio ruolo in squadra. Avevo sperato di continuare il mio mandato a lungo nel futuro e di preservare l’eredità della famiglia Williams nelle generazioni successive. Tuttavia, la nostra necessità di trovare investimenti interni all’inizio di quest’anno a causa di una serie di fattori, molti dei quali erano al di fuori del nostro controllo, ha portato alla vendita del team a Dorilton Capital”.

“La mia famiglia ha sempre messo al primo posto il nostro team e le nostre persone e questa è stata assolutamente la decisione giusta. So che in Dorilton abbiamo trovato le persone giuste per riportare la Williams in testa alla griglia, preservando anche l’eredità della famiglia. Ho preso la decisione di allontanarmi dalla squadra per consentire a Dorilton un nuovo inizio. Non è stata una decisione facile, ma credo sia giusta per tutte le persone coinvolte”.

“Ho amato ogni minuto e sarò per sempre grata per le opportunità che ho ricevuto. Ma ora voglio vedere cos’altro mi riserva il mondo. Soprattutto, voglio passare del tempo con il mio famiglia. Vorrei ringraziare Dorilton per il loro supporto e per aver compreso la mia decisione. Vorrei anche ringraziare i nostri fan che ci hanno seguito nel bene e nel male”.

“Il nostro personale alla Williams è sempre stato una famiglia, mi ha tenuto motivato durante i momenti difficili e sono loro che mi mancheranno di più. Spero sinceramente che il processo che abbiamo iniziato porti loro il successo che meritano. Ed infine, vorrei ringraziare mio padre per tutto quello che ha dato alla squadra, allo sport e alla nostra famiglia”.

ANCHE DORILTON RENDE OMAGGIO

Anche il presidente di Dorilton, Matthew Savage, ha voluto rendere omaggio alla famiglia Williams: “Rispettiamo pienamente la decisione molto difficile di Claire e della famiglia Williams di allontanarsi dal team dopo essersi assicurati nuove risorse per il suo futuro. I risultati di Claire nel sostenere l’eredità, la rilevanza e l’impegno per l’innovazione della Williams Racing è stato a dir poco monumentale”.

“Siamo orgogliosi di portare il nome Williams nella prossima fase entusiasmante per questo sport e ringraziamo Sir Frank, Claire e la famiglia Williams per l’opportunità di far parte di questo grande marchio britannico”.

Il GP d’Italia in programma questo weekend quindi sarà l’ultimo per Claire Williams come Team Principal della squadra. Restate sintonizzati sulle pagine di LiveGP per tutti gli aggiornamenti sul Mondiale di Formula 1.

Julian D’Agata