Proseguono le manovre in casa Renault che, dopo aver accolto tra le proprie fila Davide Brivio, ha comunicato la fuoriuscita dal marchio francese di Cyril Abiteboul che, fino alla stagione appena conclusa, aveva occupato la posizione di team principal in Formula 1

ANNUNCIO A SORPRESA

Con un annuncio quasi a sorpresa la Renault ha comunicato la decisione di Cyril Abiteboul di abbandonare il gruppo francese, nonostante circolasse da diversi giorni la voce che avrebbe visto il manager francese transitare in altri ruoli all’interno dell’azienda.

BUDKOWSKI A CAPO DEL TEAM F1?

Il profondo rinnovamento in seno alla Renault, con il cambio di denominazione del team F1 in Alpine e il successivo arrivo alla corte di Enstone di Davide Brivio , a seguito dell’addio di Abiteboul dovrebbe portare alla nomina di Marcin Budkowski come suo sostituto nel team, mentre l’italiano dovrebbe assumere il ruolo di responsabile del programma Alpine F1.

ROSSI NUOVO CEO ALPINE

Di contro Laurent Rossi, direttore della strategia e dello sviluppo del business in Renault, dovrebbe essere nominato CEO di Alpine. Rossi si occuperà delle vetture stradali, del team di F1 e di altre attività sportive, riportando direttamente a Luca de Meo, CEO di Renault.

IL COMMIATO DI ABITEBOUL

“Vorrei ringraziare il gruppo Renault per avermi dato fiducia per molti anni in particolare nel programma di rilancio e ristrutturazione della squadra Formula 1 iniziata nel 2016. Credo che siano state poste solide basi, sia nella struttura francese che in quella inglese, e sono certo che il team Alpine sia nella traiettoria giusta per puntare a grandi risultati. Ringrazio Luca de Meo per avermi coinvolto nel programma Alpine Business Unit, e auguro i migliori successi alla nuova struttura“, le parole di commiato del manager francese affidate ad un comunicato da parte di Renault.

CRESCITA ESPONENZIALE GRAZIE A CYRIL

Non potevano mancare anche le parole di ringraziamento del marchio Renault al manager francese, affidate all’amministratore delegato Luca De Meo: “Vorrei ringraziare vivamente Cyril per il suo instancabile coinvolgimento, che ha portato in particolare il Team Renault F1 dal penultimo posto occupato nel Mondiale 2016 ai podi conquistati la scorsa stagione. Il suo notevole lavoro in F1, iniziato nel 2007, ci permette di guardare al futuro con la consapevolezza di avere una forte squadra ed una nuova identità Team Alpine F1 con cui puntare ai podio nel Mondiale 2021“.

Vincenzo Buonpane

