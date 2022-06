Il campionato di F. Regional arriva a Zandvoort (Olanda), per il quinto round stagionale. La prima manche va a Paul Aron, che tiene a bada Hadrien David e Kas Haverkort. Una corsa segnata dall’entrata della Safety Car nel finale, a causa dell’uscita di Keith Donegan.

Quarto il primo degli italiani, ovvero Gabriele Minì, che ha tentato di infastidire l’idolo di casa Kas Haverkort nelle ultime fasi di corsa, ma è rimasto escluso dal podio. Decimo Leonardo Fornaroli e dodicesimo Pietro Delli Guanti.

CRONACA

Aron scatta subito al comando. Dietro l’estone del team Prema (partito dalla prima casella), Hadrien David e Haverkort. Dino Beganovic è incollato a Minì, quarto, che però per il momento si difende bene dagli attacchi del pupillo FDA.

Vediamo poi Lorenzo Fluxa in lotta con Owen Tangavelou, mentre Bortoleto deve tornare in pit lane e dire addio alla propria corsa. Mari Boya (ART GP) in nona piazza, attacca Seb Montoya. Il figlio d’arte sa però difendersi molto bene e sbarra la strada all’avversario.

Là davanti Hadrien David, si avvicina minaccioso a Aron, intanto Hamda Al Qubaisi finisce in testacoda in curva nove, tornando in pista nelle retrovie. Minì infastidisce ancora Haverkort, mentre Boya supera Montoya, poichè il colombiano va largo.

Victor Bernier respinge gli attacchi di Joshua Dufek, mentre anche Tim Tramnitz deve arrendersi e tornare ai pit, collezionando un ritiro, così come Durksen. Minì tenta ancora l’attacco su Haverkort, che resiste!

Ad aggiungersi al duo in lotta, anche Beganovic, che raggiunge Minì, il quale adesso si deve anche difendere dal driver Ferrari. Ultime fasi di gara, con Belov che tallona Montoya, ma ecco la Safety Car che entra in pista a congelare la corsa.

L’irlandese Keith Donegan sbanda e finisce nella ghiaia. A pochi secondi dal termine, la Safety Car rientra ai box: istanti di fuoco per la corsa che sta per volgere al termine con tutti i concorrenti vicini!

Alcune lotte a centro classifica e intorno alla decima piazza animano gli ultimi attimi di gara-1: Dufek supera Bernier, ma là davanti Aron è il primo a passare sul traguardo! Successo per l’estone, che chiude davanti a David e al padrone di casa Kas Haverkort. Quarto Minì.

Appuntamento a domani con gara-2 che scatterà alle ore 15:30.

Giulia Scalerandi

