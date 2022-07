Dino Beganovic torna a vincere dominando gara-1 di Spa-Francorchamps e allunga su Gabriele Minì, secondo. Il pilota siciliano è fortunato a mantenere la piazza d’onore, prima ritirato poi favorito da una bandiera rossa nel finale di gara. Primo podio nella categoria per Sami Meguetounif.

La prima gara di Spa-Francorchamps va a Dino Beganovic

Si corre il venerdì in quel di Spa-Francorchamps nell’atipico settimo round del campionato Formula Regional. Dopo sei gare di digiuno torna a vincere Beganovic che domina la corsa e precede il primo rivale in classifica Minì, prima sfortunato nel dover parcheggiare la propria monoposto poi graziato dall’esposizione della bandiera rossa. La grande sorpresa è rappresentata da Meguetounif, a podio dopo soli due punti ottenuti nella prima metà di stagione. Il giovane pilota francese ha preceduto un’altra sorpresa di giornata, Eduardo Barrichello, medaglia di legno ma prestazione maiuscola per il figlio d’arte.

Beganovic e Minì formano la prima fila

Nel turno 2 di qualifica, valevole per formare l’ordine di partenza della prima gara del round, il leader di campionato Dino Beganovic ha ottenuto la pole position davanti al primo rivale Gabriele Minì. Paul Aron e il rookie Meguetounif completano la seconda fila.

Beganovic mantiene la leadership in curva 1 ma Minì sfrutta la scia per sferrare un attacco in staccata dopo il lungo rettilineo del Kemmel. Nulla da fare per il pilota siciliano che è costretto a riaccodarsi; alle loro spalle contatto tra le Prema di Aron e Montoya, quest’ultimo finito nella ghiaia e costretto a ripartire dal fondo dello schieramento. Ottima è la partenza di Dudu Barrichello che dopo una già positiva qualifica guadagna ulteriori due posizioni e sale al quinto posto.

Chi pare in difficoltà è Leonardo Fornaroli che dopo due qualifiche di spessore scivola verso la parte bassa della top ten dopo un’ottima quinta casella di partenza. Davanti il gruppo viaggia compatto ma senza manovre d’attacco. Solo nelle ultime tornate si accende la lotta per l’ultima posizione da podio con Meguetounif in stato di grazia capace di sopravanzare Aron. L’estone prova la replica ma viene sopreso anche da Barrichello. Colpo di scena allo scadere, la vettura di Gabriele Minì è costretta a fermarsi allo scadere del tempo. Un testacoda di Bernier, avvenuto pochi secondi dopo lo stop di Minì, costringe la direzione gara a esporre bandiera rossa graziando il pilota ART, che mantiene così la seconda posizione.

Tornando a scorrere la classifica troviamo in quinta posizione Paul Aron, costretto ad arrendersi a Meguetounif e Barrichello, precede Lorenzo Fluxa e Leonardo Fornaroli. La top ten viene completata da Kas Haverkort, Tim Tramitz e Owen Tangavelou. Hadrien David, dopo la pole ottenuta ieri, è costretto a partire dal fondo dello schieramento per sostituzione del motore; la sua rimonta si conclude in diciassettesima posizione. Domani la seconda gara del weekend.

Samuele Fassino