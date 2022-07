Hadrien David firma la sua seconda vittoria stagionale in F. Regional al termine di gara-2 a Budapest. Un’altro successo quindi per il membro dell’Alpine Academy, che si piazza davanti a Gabriele Minì e Gabriel Bortoleto.

Fuori dai giochi il leader della classifica invece Dino Beganovic, che viene coinvolto in un incidente ad inizio gara con Esteban Masson. Da segnalare inoltre ben due Safety Car, che entrano in scena nel finale. La prima a causa dell’uscita di Joshua Durksen, mentre la seconda ha accompagnato i piloti al traguardo dopo l’uscita del nostro Pietro Delli Guanti a causa di una sospensione rotta. Quinto Leo Fornaroli, secondo fra gli italiani, che diventa il nuovo leader della classifica riservata ai rookie, scavalcando Seb Montoya.

CRONACA

Hadrien David scatta subito davanti a tutti seguito da Bortoleto e Minì. Poco dopo un contatto estromette il leader della classifica Dino Beganovic, che esce di pista dopo un contatto con Esteban Masson. Il driver nordico torna in pista ma nelle retrovie: è forse la prima volta nella stagione che Beganovic è fuori dalla zona punti in gara. Un altro contatto coinvolge due driver francesi tra i quali Victor Bernier.

Poca altra azione nella fase centrale della corsa, se non alcune battaglie nella parte medio-bassa della classifica. Nelle fasi finali invece Minì si avvicina a Bortoleto e poco dopo vediamo Joshua Durksen contro le barriere con la Safety Car che entra in scena. Al re-start mancano pochi istanti alla bandiera a scacchi: Montoya sale in Top10 grazie al sorpasso su Owen Tangavelou.

Minì guadagna la seconda piazza, proprio prima che la Safety Car entri nuovamente in pista a causa dell’uscita del nostro Pietro Delli Guantia causa della rottura di una sospensione. La vettura di sicurezza accompagna i piloti al traguardo, con Hadrien David che conquista la seconda vittoria stagionale. Minì si piazza secondo davanti a Bortoleto, con il nostro Fornaroli che chiude la Top5 ed è secondo tra i rookie. Appuntamento tra due settimane con il round di Spa-Francorchamps.

Giulia Scalerandi

