A Barcellona si è svolta una due giorni di F. Regional. Una presenza record in pista: sono state ben quaranta le vetture! Negli ultimi giorni però si sono viste anche molte adesioni alla serie europea, che preannunciano ad un campionato molto interessante.

LA NEW ENTRY DELLA GRIGLIA 2022

Si è intensificato con l’avvicinare dei test (e della stagione) l’elenco dei piloti che sarà al via del campionato: ci eravamo lasciati con Pietro Delli Guanti con Monolite e Hadrien David che rinnovava con R-Ace GP.

Axel Gnos torna in F. Regional con il team G4 Racing, mentre Michael Belov, passa da quest’ultimo ad MP Motorsport, puntando sempre più in alto, vista l’ottima impressione che ha dato nel 2021.

Al fianco di Belov, ci sarà Sami Meguetounif, francese che aveva debuttato nell’ultima gara del 2021 con R-Ace GP e Dilano Van ‘T Hoff, talento olandese campione in carica di F4 spagnola, che aveva debuttato nella serie nel finale di stagione. G4 Racing annuncia inoltre, solamente “part-time”, Belen Garcia (impegnata anche in W Series): la spagnola correrà per il momento solo la prima tappa, poi dichiarerà i propri piani in seguito.

A rafforzare Monolite Racing, saranno il cinese Han Cenyu, proveniente dalla F.4 e il giovane debuttante francese Maceo Capietto. Infine FA Racing affiderà due vetture a due debuttanti francesi: Esteban Masson, fresco campione di F4 francese e Victor Bernier.

DUE GIORNI DI TEST

A svettare nella prima giornata di test è stato il nostro Gabriele Minì (ART GP), quindi Dino Beganovich, Kas Haverkort e Dudu Barrichello.

1 46 Gabriele MINI’ ITA ART GRAND PRIX 1:40.497 1:41.827 1:40.497

2 18 Dino BEGANOVIC SWE PREMA RACING 1:40.785 1:42.479 1:40.785 0.288 0.288

3 27 Kas HAVERKORT NLD VAN AMERSFOORT RACING 1:40.876 1:42.310 1:40.876 0.379 0.091

4 91 Eduardo BARRICHELLO BRA ARDEN 1:40.952 1:41.343 1:40.952 0.455 0.076

5 85 Gabriel BORTOLETO BRA R-ACE GP 1:41.026 1:41.176 1:41.026 0.529 0.074

6 12 Victor BERNIER FRA FA RACING R 1:41.224 1:42.001 1:41.224 0.727 0.198

7 30 Michael BELOV AN D MP MOTORSPORT 1:41.267 1:42.551 1:41.267 0.770 0.043

8 10 Joshua DURKSEN PRY ARDEN R 1:41.573 1:41.275 1:41.275 0.778 0.008

9 13 Joshua DUFEK CHE VAN AMERSFOORT RACING R 1:41.317 1:42.687 1:41.317 0.820 0.042

10 26 Hadrien DAVID FRA R-ACE GP 1:41.726 1:41.327 1:41.327 0.830 0.010

11 42 Laurens VAN HOEPEN NED ART GRAND PRIX R 1:41.382 1:42.092 1:41.382 0.885 0.055

12 3 Paul ARON EST PREMA RACING 1:41.427 1:42.900 1:41.427 0.930 0.045

13 70 Tim TRAMNITZ DEU TRIDENT R 1:41.458 1:41.508 1:41.458 0.961 0.031

14 17 Sami MEGUETOUNIF FRA MP MOTORSPORT R 1:42.129 1:41.479 1:41.479 0.982 0.021

15 77 Dilano VAN ‘T HOFF NLD MP MOTORSPORT 1:41.517 1:41.621 1:41.517 1.020 0.038

16 19 Noel LEON MEX ARDEN R 1:41.545 1:42.151 1:41.545 1.048 0.028

17 9 Esteban MASSON FRA FA RACING R 1:41.641 1:42.863 1:41.641 1.144 0.096

18 64 Mari BOYA ESP ART GRAND PRIX 1:41.651 1:42.231 1:41.651 1.154 0.010

19 58 Sebastian MONTOYA COL PREMA RACING R 1:41.669 1:42.678 1:41.669 1.172 0.018

20 35 Nicolas BAPTISTE COL FA RACING R 1:41.755 1:42.545 1:41.755 1.258 0.086

21 55 Pietro DELLI GUANTI ITA RPM 1:41.802 1:42.453 1:41.802 1.305 0.047

22 72 Leonardo FORNAROLI ITA TRIDENT R 1:41.893 1:42.303 1:41.893 1.396 0.091

23 5 Maceo CAPIETTO FRA MONOLITE RACING R 1:41.908 1:42.378 1:41.908 1.411 0.015

24 11 Levente REVESZ HUN VAN AMERSFOORT RACING 1:41.923 1:43.305 1:41.923 1.426 0.015

25 16 Lorenzo FLUXA ESP R-ACE GP 1:42.658 1:41.925 1:41.925 1.428 0.002

26 6 Pietro ARMANNI ITA MONOLITE RACING R 1:41.934 1:42.762 1:41.934 1.437 0.009

27 4 Roman BILINSKI GBR TRIDENT R 1:41.980 1:43.163 1:41.980 1.483 0.046

28 92 Owen TANGAVELOU FRA G4 RACING R 1:42.328 1:43.012 1:42.328 1.831 0.348

29 24 Han CENYU CHN MONOLITE RACING R 1:42.356 1:43.882 1:42.356 1.859 0.028

30 28 Francesco BRASCHI ITA KIC MOTORSPORT R 1:44.288 1:42.425 1:42.425 1.928 0.069

31 8 Matias ZAGAZETA PER G4 RACING R 1:42.445 1:42.894 1:42.445 1.948 0.020

32 7 Axel GNOS CHE G4 RACING 1:42.756 1:42.497 1:42.497 2.000 0.052

33 15 Léna BUHLER CHE R-ACE GP 1:42.933 1:42.684 1:42.684 2.187 0.187

34 68 Santiago RAMOS MEX KIC MOTORSPORT R 1:42.969 1:42.969 2.472 0.285

35 65 Keith DONEGAN IRL RPM 1:43.473 1:43.096 1:43.096 2.599 0.127

36 22 Belén GARCIA ESP G4 RACING 1:43.359 1:43.745 1:43.359 2.862 0.263

37 20 Juju NODA JPN RPM R 1:44.467 1:43.685 1:43.685 3.188 0.326

38 88 Hamda AL QUBAISI ARE PREMA RACING 1:44.693 1:44.044 1:44.044 3.547 0.359

39 49 Abbi PULLING GBR MP MOTORSPORT 1:45.586 1:45.617 1:45.586 5.089 1.542

40 21 Piotr WISNICKI POL KIC MOTORSPORT R 1:48.454 1:48.826 1:48.454 7.957 2.868

Miglio tempo nel primo turno della seconda giornata per Minì, che continua a fare bene e si piazza di nuovo al vertice fermando il cronometro sull’1:40.503. Alle sue spalle Haverkort e Aron.

Il quarto turno va invece al debuttante Mathias Zagazeta, che stampa un 1:40.674, seguito dal duo Prema Montoya-Beganovich. Altri due test prima dello start dal Tempio della Velocità: il 29 e 30 marzo al Paul Ricard e il 5 e 6 aprile a Monza.

Giulia Scalerandi