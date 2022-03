Pietro Delli Guanti è l’ultimo in ordine cronologico a presentarsi sulla griglia del campionato continentale di F. Regional. Il nostro portacolori è il primo driver annunciato da Race Performance Motorsport.

“Sono molto contento di cominciare questa nuova sfida con RPM. – ha dichiarato Pietro – Vorrei ringraziare tutto il team e Keith Donegan per questa opportunità, credo davvero che la squadra abbia un enorme potenziale e vorrei essere in grado di sfruttarlo nel miglior modo possibile”.

LA PATTUGLIA ITALIANA

Nelle ultime settimane si sono, però, aggiunti tanti nuovi volti, oltre ai molti esperti che hanno deciso di restare nella serie: ci eravamo lasciati con l’approdo di Leonardo Fornaroli in Trident, direttamente dalla Formula 4.

Un altro pilota nostrano andrà a rafforzare la squadra italiana: Francesco Braschi, che sarà al debutto con il team finlandese KIC Motorsport. Il 17enne di Cattolica ha una discreta esperienza in F4, suddivisa tra Italia, Spagna, Germania e Emirati Arabi.

Braschi ha dichiarato: “E’ una grande chance per me e non vedo l’ora di scendere in pista per cominciare a lavorare con il mio nuovo team. Sto lavorando davvero molto per essere il più possibile pronto a raggiungere i migliori risultati possibili. Ringrazio tutta la squadra per avermi offerto questa opportunità“.

Senza dimenticare il già annunciato Pietro Armanni, che sarà al via con i colori del team Monolite.

IL RESTO DELLA GRIGLIA

Tra gli ultimi annunci, fra i piloti stranieri invece c’è il messicano Santiago Ramos, fresco 18enne ed anche lui debuttante nella serie, che sarà il compagno di scuderia proprio di Braschi nel team KIC Motorsport.

G4 Racing ha invece annunciato il peruviano Matias Zagazeta: debutto per lui in monoposto nel 2020 con ben 2 successi fra i rookie in F4 britannica, grazie ai quali ha chiuso terzo il campionato dei debuttanti. Dopo l’esperienza in F4 UAE, il sudamericano è tornato nel 2021 nel campionato britannico, chiudendolo da vice-campione grazie a 4 vittorie e 11 podi.

Al fianco di Zagazeta, ci sarà il francese Owen Tagavelou. Il 17enne transalpino vanta 2 anni di esperienza in F4 francese, dove nel 2021 ha chiuso quinto con 1 vittoria e 5 podi. Ha fatto esperienza anche in F3 Asian Championship.

Infine Hadrien David, vice-campione dello scorso anno con 9 podi, 1 pole position e 2 successi, si ripresenterà ai nastri di partenza ancora una volta con il team R-Ace GP. Il talentuoso 18enne è ora pilota affiliato ad Alpine.

R-Ace GP: Gabriel BORTOLETO – Lorenzo Fluxa – Hadrien David

ART GP: Gabriele MINI – Mari BOYA – Lauren VAN HOEPEN

PREMA: Dino BEGANOVICH – Sebastian MONTOYA – Paul ARON

Arden: Noel LEON – Joshua DURKSEN – Eduardo BARRICHELLO

Van Amersfoort: Kas HAVERKORT – Levente REVESZ – Joshua DUFEK

Trident: Leonardo FORNAROLI – Tim TRAMNITZ – Roman BILINSKI

G4 Racing: Matias ZAGAZETA – Owen TANGAVELOU

KIC Motorsport: Francesco BRASCHI – Sergio RAMOS

FA Racing: Nicolas BAPTISTE

Monolite: Pietro ARMANNI

RPM: Pietro Delli Guanti

Giulia Scalerandi