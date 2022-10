Si chiude il sipario sulla stagione 2022 di F. Regional, che ha visto incoronare ieri Dino Beganovic campione. Nella gara di oggi, al Mugello, assoluto protagonista è stato Gabriele Minì, che ha conquistato l’ultima manche dell’anno.

MINI’ SECONDO IN CAMPIONATO

Una gara-2 che ha visto un Minì molto aggressivo, andare a conquistare il gradino più alto del podio, dopo una lotta accesa nei confronti con il poleman Gabriel Bortoleto. Nemmeno la SC, entrata nel finale a causa dell’uscita di Francesco Braschi, ha impensierito il siciliano dai possibili attacchi del rivale carioca. Il vincitore di oggi ha così conquistato anche il secondo posto in campionato a scapito di Paul Aron.

Un successo che arriva, tra l’altro sul tracciato di casa, dando un valore aggiunto a questo risultato per il driver ART GP, che ha rimediato, così, al ritiro di ieri. Piazza d’onore in campionato conquistata, dunque, nel duello a distanza con Paul Aron che, per fortuna del nostro portacolori, ha chiuso solamente 11° al traguardo subendo il controsorpasso da parte di Minì nella classifica generale.

Il podio è stato completato dal neo campione Dino Beganovic, che ha agguantato il terzo posto dopo una bella battaglia con Dufek.

LEO FORNAROLI FESTEGGIA IL TITOLO ROOKIE

Tanta Italia, in questa gara-2, poiché c’è da sottolineare anche la vittoria di Leonardo Fornaroli nel campionato riservato ai rookie. Un tripudio tricolore al Mugello, che vede il nostro Leo chiudere ottavo, conquistando, tra l’altro, il titolo sulla vettura del team Trident!

Nonostante la mancata vittoria odierna fra gli esordienti, Fornaroli ha chiuso davanti al rivale Josh Dufek in classifica, ma alle spalle dello svizzero sul podio. L’elvetico, che ha tentato di combattere fino all’ultimo, nel finale di corsa si è ritrovato a battagliare con Hadrien David.

L’alfiere Van Amersfoort Racing non è riuscito a spuntarla nei confronti del transalpino, uscendo di pista, ma riuscendo a recuperare fino alla settima piazza assoluta. Posizione che gli è valsa il secondo posto sul podio virtuale dei rookie alle spalle di Owen Tangavelou e davanti al nostro Fornaroli. Un piazzamento non utile in ottica titolo per lo svizzero che ha chiuso a soli 4 punti dal portacolori della Trident.

Giulia Scalerandi

Leggi anche: F. REGIONAL | MUGELLO, GARA 1: VINCE ARON MA BEGANOVIC È CAMPIONE!