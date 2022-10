Sesta vittoria stagionale per Paul Aron al Mugello nell’ultimo appuntamento della Formula Regional by Alpine. Il portacolori della Prema Racing ha dominato la gara, scattando dalla pole position, chiudendo davanti al francese Victor Bernier e allo svizzero Joshua Dufek, con Dino Beganovic che, giunto 4°, si è aggiudicato il titolo con una gara d’anticipo. Sfortuna per il nostro Gabriele Minì che, mentre era in rimonta dalla P12 da cui era scattato, si è dovuto ritirare dopo un contatto con Gabriel Bortoleto che ha richiesto l’intervento della Safety Car.

ARON SEMPRE IN CONTROLLO

Ed è stato proprio l’intervento della vettura di sicurezza l’unico ostacolo verso una vittoria mai messa in discussione da Aron. Il prossimo pilota della Prema in Formula 3, infatti, allo start è riuscito a non farsi sorprendere da Bernier, che nelle prime curve ha provato invano ad insidiare la leadership del talento della Mercedes Driver Academy, costruendosi un discreto margine di vantaggio resettato dall’intervento della Safety Car a 9 minuti dal termine della gara.

BEGANOVIC CON IL BRIVIDO

Meno in scioltezza la gara per il nuovo Campione della categoria Dino Beganovic che, partito dalla P3 in griglia, proprio alla ripartenza della gara ha subito il sorpasso da parte di Dufek terminando comunque in quarta piazza, posizione utile a laurearlo Campione con una gara d’anticipo, a coronamento di una stagione super.

CHE PECCATO MINI’!

Ancora in lotta per il titolo, anche se con speranze ridotte al lumicino, è andata decisamente peggio al nostro Gabriele Minì. Il 17enne siciliano della Art, partito dalla P12, fin dalle prime battute ha impostato una gara decisamente d’attacco risalendo pian piano fino alla P8, prima di venire a contatto con Gabriel Bortoleto spendendo il brasiliano contro le barriere e chiudendo anzitempo la sua gara.

GLI ALTRI ITALIANI

Buon 5° posto per l’altro nostro portacolori Leonardo Fornaroli che, scattato dalla P4, ha subito il ritorno e il sorpasso di Dufek terminando comunque la gara con un ottimo quinto posto che, gli permette di rintuzzare l’attacco alla sua leadership nella classifica riservata ai rookies proprio dello svizzero che dista ora solo sei punti. Solo P28 e in P29 per i due alfieri della Monolite Racing Pietro Armanni e Nicola Marinangeli mentre è durata solo 3 tornate la gara di Francesco Braschi.

Ordine d’arrivo Gara 1

APPUNTAMENTO A DOMANI

Con i titoli Piloti e Costruttori andati in archivio l’attenzione si sposta ora proprio sulla classifica riservata agli esordienti con Leonardo Fornaroli e Joshua Dufek che si giocheranno la prima posizione nell’ultima gara stagionale in programma domani con start alle ore 14:55. Ma attenzione anche alla lotta per la seconda piazza nella classifica generale che vede Paul Aron davanti al nostro Gabriele Minì.

Vincenzo Buonpane

