Gabriel Bortoleto centra il secondo successo stagionale trionfando in gara-2 a Barcellona, penultimo round del campionato Formula Regional. Il pilota brasiliano ha resistito ai ripetuti attacchi di Hadrien David, secondo. La decima posizione di Beganovic rinvia l’assegnazione del titolo al weekend del Mugello.

Gabriel Bortoleto ha la meglio su Hadrien David dopo una dura battaglia tra i due, decisa dal miglior utilizzo dei push-to-pass a disposizione. Il pilota R-ace GP sembra aver sfruttato l’extra boost dato dal passaggio nel campionato FIA Formula 3 nel 2023. Seconda posizione comunque importante per David che resta in corsa per il titolo in vista dell’ultimo round del weekend prossimo, pur staccato di oltre quaranta punti dal leader.

Una gara accesa quella corsa nel pomeriggio odierno pur non vedendo grandi ribaltoni nelle posizioni di vertice. A chiudere in terza posizione Pierre-Louis Chovet, pur trasparente ai fini della classifica punti. Altro pilota ancora potenzialmente in gioco per la conquista del titolo è Paul Aron, oggi quarto e ora appaiato a Gabriele Minì nella generale. Il pilota siciliano non è andato oltre la settima posizione dopo esser scattato dalla quinta fila.

Botta e risposta tra Beganovic e Bernier

Taglia il traguardo solamente in decima posizione Dino Beganovic, protagonista a inizio gara di un confronto ravvicinato con Victor Bernier, quest’ultimo finito nella ghiaia dopo un piccolo contatto tra i due. La manovra del pilota svedese è attualmente sotto investigazione. Il francese non ha lesinato nel restituire una ruotata al rivale nel finale della corsa, mossa che ha costretto Bernier al ritiro e neutralizzato la corsa per gli ultimi tre minuti.

Tornando nelle parti più nobili della top ten troviamo Kas Haverkort in quinta posizione a precedere, Joshua Durksen e il già citato Minì. Lo segue a ruota l’altro pilota italiano Leonardo Fornaroli, davanti a Lorenzo Fluxa e appunto Beganovic.

Il prossimo weekend l’attesissimo round del Mugello, con ancora quattro piloti in corsa anche se il vantaggio di Beganovic resta quasi incolmabile. I rivali non hanno saputo approfittare sino a questo momento della flessione del pilota svedese, vedremo se sarà l’ultimo round dell’anno a riservare sorprese.

Samuele Fassino