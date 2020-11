Si chiude con la vittoria di Patrik Pasma il weekend della Formula Regional a Imola. Il finlandese del KIC Motorsport, dopo aver trionfato questa mattina, si è ripetuto anche nel pomeriggio andando a vincere davanti ad Arthur Leclerc e a Pierre-Louis Chovet. Petecof, 4° al traguardo, mantiene la testa della classifica per soli 5 punti sul monegasco,

In vista dell’ultimo round di Vallelunga la corsa per il titolo diventa a due, dopo lo sfortunato weekend di Rasmussen che, scattato dal fondo, ha chiuso al 6° posto restando matematicamente escluso dalla bagarre finale.

PASMA DALLA POLE ALLA BANDIERA A SCACCHI

Allo start è lestissimo il finlandese a non perdere la pole position, tenendo a bada uno scatenato Leclerc, desideroso di riscattare lo zero patito in mattinata. Con il passare dei giri si fa pressante l’azione del monegasco che rimane attaccato agli scarichi del collega finlandese per tutti i 19 giri, ma senza mai avere la possibilità di sopravanzare la vettura #5. Nemmeno la Safety Car per il fuoripista di Henrion Gillion riesce a cambiare la classifica, con Pasma che va a vincere per un soffio davanti a Leclerc e Chovet.

PETECOF 4° E ANCORA LEADER

Buon 4° posto per Gianluca Petecof, bravo a rimediare ad un sabato tutt’altro che felice, che riesce ad andare via dal Santerno con la vetta della classifica. L’impressione, però, è che al brasiliano servirà decisamente qualcosa in più per conquistare il campionato.

La Top 10 è chiusa da Dennis Hauger che ha preceduto Oliver Rasmussen che, come detto, in virtù del piazzamento odierno deve dire addio alla lotta per il campionato. Dietro il danse della Prema, troviamo il nostro Emidio Pesce e il finlandese Konsta Lappalainen, davanti a Ian Rodriguez: per il guatemalteco un testacoda alla Variante Alta ed un 9° posto finale. Chiudono la classifica Jamie Chadwick e Nicola Marinangeli, autore di un weekend decisamente complicato.

Vincenzo Buonpane