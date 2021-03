Abbiamo incontrato nuovamente Francesco Pizzi, uno dei protagonisti italiani degli ultimi test di Imola di F. Regional by Alpine. Il pilota laziale, vice campione nel 2020 di F4 Italia, si è presentato ai test collettivi in qualità di esordiente, ma con lo stesso team con cui ha gareggiato lo scorso anno nella serie tricolore, ovvero Van Amersfoort Racing.

Con Francesco Pizzi abbiamo parlato dei test da poco conclusi, ma anche degli obiettivi per il suo 2020.

Ciao Francesco, parlaci dei test appena terminati ad Imola. Sono andati bene per te.

“I test sono andati bene, siamo riusciti a completare il run plan che avevamo preparato e abbiamo concluso delle buone performance nei run dedicati.”

Per te si è trattato di un esordio in una categoria, su una vettura nuova, ma con un circuito e un team che già conosci.

“La vettura è diversa, pesa molto di più e per guidarla serve uno stile diverso dalla Formula 4.”

Parlando di pista, in questa nuova avventura ci saranno molto tracciati che tu non conosci.

“Ci sono molti circuiti che non conosco e i test sono contingentati. E’ la prima volta che partecipo in un campionato del genere. Per quanto riguarda le piste nuove, chiaramente farò molta più preparazione sul simulatore rispetto allo scorso anno.”

In pista si sono presentati molti piloti forti ed esperti, la squadra italiana è ben fornita, ma soprattutto per te si rinnova la sfida nei confronti di Gabriele Minì e Pietro Delli Guanti. Quali saranno i rivali in pista e i pretendenti al titolo?

“Sì, quest’anno ci sono molti piloti contro i quali ho già corso in Formula 4 e credo che tutti saranno competitivi. Chiaramente ad inizio stagione e nei circuiti che non conosciamo, i piloti esperti avranno un vantaggio, però non credo che questo sarà uno svantaggio troppo grande.”

L’obiettivo per il tuo 2021.

“L’obiettivo è avere una stagione costante e la crescita, grazie all’aiuto del team.”

Giulia Scalerandi

