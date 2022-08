La season 8 della Formula E arriva al suo epilogo questo weekend sul circuito inedito di Seoul. La capitale della Corea del Sud ospiterà il doppio round conclusivo di una stagione entusiasmante, che vede Stoffel Vandoorne al comando della classifica piloti con 36 lunghezze sul più diretto inseguitore Mitch Evans.

La classifica: Stoffel a un passo dal titolo

Il doppio round londinese ha consegnato una situazione di classifica ben definita. Vandoorne arriva a Seoul con tutti i favori del pronostico. L’alfiere della Mercedes può contare su un bottino di 185 punti, arrivati in particolare grazie ad una grande costanza di rendimento, con un solo “zero” fatto registrare durante tutta la stagione. Da segnalare, tra l’altro, che in Corea vedremo per l’ultima volta i colori Mercedes in pista, dal momento che dalla prossima stagione il team passerà di proprietà alla McLaren, che utilizzerà comunque le power unit anglo-tedesche.

Proverà a contendere il titolo a Vandoorne Mitch Evans, pilota di grande esperienza e che in quanto a grinta ha dimostrato di non essere secondo a nessuno. Il portacolori del team Jaguar è fermo a quota 149 punti, trentasei meno del diretto rivale. Inutile negarlo, al kiwi servono una vera e propria impresa e un pizzico di fortuna per ghermire il titolo di Campione del Mondo.

Ultimo a potersela ancora giocare, almeno matematicamente, è Edoardo Mortara. Lo svizzero è rimasto a lungo in testa alla classifica, ma un brusco calo prestazionale patito proprio nella fase decisiva della stagione ha pregiudicato non poco le sue possibilità di vittoria finale. Peccato, perché il team Rokit Venturi ha messo in pista un miglioramento importante rispetto alle stagioni passate.

Il tracciato

Fatto alquanto singolare, la stagione si deciderà su un tracciato totalmente nuovo per il Circus elettrico. Seoul era stata selezionata per ospitare l’evento già nel 2020, ma la pandemia di Covid-19 ha costretto promoter locali e organizzatori della serie a posticiparne l’ingresso in calendario.

Difficile dire chi sarà il favorito per le due vittorie, dal momento che si correrà su una pista nuova per tutti. Il tracciato, ricavato all’interno del Seoul Olympic Park, vedrà le vetture transitare anche all’interno dello stadio Jamsil, prima di tornare all’aperto e affrontare le 22 curve previste in una lunghezza di 2,6 kilometri totali. Un fattore importante saranno le alte temperature e la grande umidità previste in questo periodo dell’anno, che metteranno ulteriore stress su uomini e mezzi.

Gli orari

Sabato 13 agosto

FP1: 00:55-01:40 (Sportmediaset.it, Formula E Youtube Channel)

FP2: 02:45-03:30 (Sportmediaset.it, Formula E Youtube Channel)

Q: 04:30-06:15 (Sky Sport Action, Sportmediaset.it)

E-Prix 1: 08:30-10:30 (Sky Sport 1, Italia 1, Sportmediaset.it)

Domenica 14 agosto

FP3: 02:25-03:10 (Sportmediaset.it, Formula E Youtube Channel)

Q: 04:30-06:15 (Sky Sport Action, Sportmediaset.it)

E-Prix 2: 08:30-10:30 (Sky Sport 1, Italia 1, Sportmediaset.it)

Nicola Saglia