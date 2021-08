A causa della situazione ancora incerta sul fronte Covid, la 8H di Suzuka 2021 del mondiale EWC non si disputerà. Al suo posto entrerà il circuito di Most, appena testato dalla Superbike. Dubbi sullo spazio disponibile nel paddock.

SAYONARA, SUZUKA

Nemmeno nel 2021 saremo in grado di assistere alla “gara delle gare”, la 8H di Suzuka del mondiale EWC. Giunge oggi infatti la notizia ufficiale della sua cancellazione per quest’anno, complice una situazione Covid ancora incerta. Dopo le olimpiadi di Tokyo svolte a porte chiuse, si è optato per rimandare la competizione motociclistica al 2022, per non avere problemi organizzativi. Il Giappone è purtroppo sempre un nodo logistico difficile da sbrogliare per il Mondiale Endurance, impossibile garantire il regolare svolgimento delle attività.

VITEJTE, MOST

Ci sono molte alternative europee per la sostituzione del circuito di Suzuka, ma l’organizzatore ha deciso di provare una nuova pista. La soluzione ritenuta ottimale è stata Most, che è appena stata testata dalla Superbike. Il round mondiale, che ha visto un Toprak Razgatlioglu in grandissima forma, ha fatto da “apripista” per la decisione di Eurosport per la tappa da inserire. Fuori quindi Oschersleben, niente trasferta in Portogallo a Portimao. Nemmeno quest’anno potremo avere una tappa italiana, anche se Misano sta iniziando a testare soluzioni in notturna grazie al CIV.

INSIEME AL WTCR

Il problema maggiore del circuito ceco è lo spazio nel paddock. I camion della Superbike sono stati divisi in tre luoghi diversi per poter permettere lo schieramento di tutte le squadre. Se è vero che l’EWC non ha classi secondarie, ad esclusione della Stock che corre con le EWC, si parla comunque di più di quaranta equipaggi al via. Inoltre, come già successo in passato, la gara (che si svolgerà l’8 ottobre) correrà insieme al WTCR, il Mondiale Turismo delle automobili. Essendo infine l’ultima gara dell’anno dell’EWC, la 8H di Most concederà il 150% del punteggio, con 45 punti in palio per il vincitore.

Leggi anche: BSB | DONINGTON PARK NATIONAL 2021: O’HALLORAN IN GARA1, POI MACKENZIE E BRIDEWELL

Alex Dibisceglia