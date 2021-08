Tris di vincitori per il BSB a Donington Park National 2021, con Jason O’Halloran che conquista Gara1, Tarran Mackenzie Gara2 e Tommy Bridewell Gara3. Ritorno sul podio per il portacolori del team Oxford Products Moto Rapido Ducati, 54 punti di vantaggio per O’Halloran in campionato.

GARA1: O’HALLORAN SALUTA LA CONCORRENZA

Se Gara3 per O’Halloran sarà un disastro, Gara1 del BSB 2021 a Donington Park National ha visto la punta del McAms Yamaha fare il vuoto dietro di se. Per Jason è l’ennesima vittoria stagionale, che insieme ai podi ottenuti nelle ultime gare lo portano a ben +54 punti da Tarran Mackenzie. Il secondo pilota Yamaha è riuscito a giungere a podio ma si è fatto beffare da Glenn Irwin di 80 millesimi per la seconda posizione, perdendo altre lunghezze sul compagno di squadra. Top5 per Iddon e Bridewell; Ryan Vickers, invece, porta la sua Kawasaki fino alla sesta posizione.

GARA2: MACKENZIE VS O’HALLORAN

Il capolista attuale del BSB 2021 nella seconda gara ha avuto il suo bel da fare per contendere la vittoria a Tarran Mackenzie. Alla fine è stato proprio Mackenzie a spuntarla sul team mate, ma della lotta tra i due ha approfittato anche Bradley Ray. Con la safety car entrata a due giri dalla fine e la gara estesa dalla race direction di altre due tornate, il pilota BMW ha conquistato la seconda piazza a 66 millesimi dal vincitore Tarran ed a 173 millesimi da O’Halloran, che deve accontentarsi della terza piazza. Quarta posizione per Hickman a poco più di mezzo secondo, ancora Bridewell a chiudere la Top5.

GARA3: BANDIERA ROSSA PER PIOGGIA, POI BRIDEWELL

Con un meteo che ha costretto la direzione gara ad esporre bandiera rossa dopo due giri, Gara3 ha visto Tommy Bridewell tornare alla vittoria nel BSB. Per il pilota dell’Oxford Products Moto Rapido Ducati è la prima affermazione in questo 2021, 25 punti importanti per la classifica finale a poche gare dallo Showdown. Su un asfalto umido sono i fratelli Irwin a conquistare il podio, con Glenn davanti ad Andrew su BMW. Brookes si è dovuto accontentare della quarta piazza a 25 secondi dalla vetta davanti ad un ottimo Joe Francis, che chiude l’ultima Top5 del weekend. Qui tutti i risultati del fine settimana di Donington. Prossimo appuntamento a Cadwell Park il 22 agosto.

Leggi anche: MOTOGP | GP AUSTRIA: DUCATI, DOPPIO PODIO E BICCHIERE MEZZO PIENO

Alex Dibisceglia