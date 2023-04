Ben 55 le squadre iscritte all’apertura del mondiale EWC, la 24H di Le Mans. Nei test è stata la YART a dominare la classifica dei tempi, ma BMW è stata ad un passo per tutto il tempo. In Superstock grande attesa per No Limits e la Honda

IT’S RACE WEEKEND!

Finalmente il mondiale EWC accende i motori, questa volta non per i test ma per la vera ed unica 24H di Le Mans 2023! Tantissimi i team attesi al via, ben 55, e lotta apertissima nelle posizioni che contano dopo i test effettuati due settimane or sono (qui il report completo). YART è sicuramente la moto da battere, ma le incognite sull’affidabilità della loro Yamaha R1 restano da prendere in considerazione. Più a posto BMW, che ha condotto per buona parte del tempo la classifica delle due giornate di test, salvo poi Karel Hanika e il suo velocissimo 1’34”759. ERC Ducati, FCC TSR Honda, Yoshimura SERT e MotoAIN tutte sul 35 di record sul giro, si prevede una Le Mans infuocata.

SUPERSTOCK NO LIMITS!

Tanta attesa anche in Superstock, soprattutto per tutti gli italiani che andranno a litigarsi la coppa del mondo. Rolfo, Gamarino, Manfredi, Calia, Cretaro, Saltarelli, Giacomazzo, Gabellini, Napoli, una vera invasione tricolore nella STK. Ovviamente Honda No Limits è il primo osservato speciale, con la nuova moto già competitiva dai test e pronta ad affrontare l’apertura di campionato. Sembrerebbe che sia BMW MRP Racing il team da battere, ma OG Motorsport è pronta per la lotta per il titolo, insieme a Sapeurs Pompiers, BMRT e Louit Moto. Insomma, tantissimi team, ma una sola coppa. Sarà lotta aperta sin da subito, visto il calendario decisamente ristretto per la categoria: saltando Suzuka ci saranno solo le 3 24H per aggiudicarsi punti preziosi per il titolo.

There are many and only good reasons to watch #FIMEWC 🏍

GLI ORARI DEL WEEKEND

Come al solito LiveGP.it seguirà in modo estremamente ravvicinato l’evento. Questa sera a Motorbike Circus Roberto Rolfo ci racconterà che aria si respira a Le Mans, mentre la prossima settimana Kevin Manfredi ci farà un resoconto della sua 24 ore. Rinnoviamo ovviamente la diretta alla partenza sul nostro canale di Youtube e Twitch, con un’ora di commento allo start ed un’ora all’arrivo per raccontarvi tutto quello che succede in Francia. Appuntamento quindi alle 14:50 su LiveGP.it il sabato, orario italiano, e alle 14:00 della domenica per l’ultima ora dell’EWC 24H di Le Mans 2023!

Alex Dibisceglia

