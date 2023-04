L’apertura stagionale nel weekend di Pasqua del BSB 2023 a Silverstone, versione National, ha visto tre differenti vincitori con tre moto diverse. Nel sabato si è imposto Kyle Ryde con la Yamaha, domenica una gara a testa per Brookes (ora con BMW) e Irwin (su Ducati)

GARA-1: KYLE RYDE APRE IL 2023

Nonostante la caduta alla fine delle Q2 che gli è costata la pole position, Kyle Ryde ha aperto in bellezza quest’anno. I distacchi della classifica finale non rendono giustizia alla prima gara del BSB a Silverstone National 2023, perchè per 20 dei 22 giri previsti tra i primi sei solo un capello riusciva ad infilarsi. Le gomme però hanno decretato che l’alfiere OMG Racing Yamaha dovesse conquistare la prima vittoria, con Tommy Bridewell (ora BeerMonster Ducati) a quattro decimi dalla ricercata prima posizione. Ha faticato di più Josh Brookes, finalmente tornato competitivo dall’anno del suo titolo chiudendo terzo a +1.6 seguito da Jason O’Halloran e Glenn Irwin, quest’anno compagno di Bridewell.

GARA-2: BROOKES DI NUOVO IN CIMA AL PODIO

Il passaggio a BMW con FHO Racing è stato una vera e propria manna dal cielo per Josh Brookes. Nelle tre gare si è visto finalmente il pilota titolato con la V4R di PBM nel 2020, peraltro con l’unica BMW veramente competitiva. Ci si attendeva molto anche dal compagno di squadra Peter Hickman, che però ha distrutto la sua moto il sabato ed è stato flagellato di problemi tecnici sin da quel momento. Gara-2 del BSB 2023 a Silverstone National però è mancata dei momenti finali a causa della caduta di Danny Buchan vicino al rettilineo di arrivo, con conseguente bandiera rossa e chiusura anticipata. Non l’ha presa bene Bridewell, che il giro prima era a soli 94 millesimi di distacco dalla BMW azzurro nera di Josh, chiudendo comunque secondo davanti al compagno Irwin. Top5 ancora per Kyle Ryde e Jason O’Halloran, questa volta fuori dalla lotta per la vittoria.

GARA-3: IL MOMENTO DI GLENN

Tre gare, tre vincitori. Il BSB non ha mai deluso, ed anche quest’anno il campionato si dimostra tra i più equilibrati a livello internazionale. Anche in questa terza gara, il distacco tra i primi due è di un decimo, con i primi sei piloti in due secondi. Stavolta però è il turno di Glenn Irwin di festeggiare, inaugurando il suo passaggio da Honda a Ducati con una splendida vittoria nell’ultima gara disponibile in questo round d’apertura. Vittoria a discapito di Josh Brookes, ancora una volta veloce e sempre vicino a Glenn. Terza posizione per Tommy Bridewell, che anche se manca la vittoria va via con 46 punti in seconda piazza a 2 punti dalla punta BMW.

Chiudono la Top5 O’Halloran e Danny Kent con la Honda del suo stesso team, più attardato Ryde che accusa ora 9 punti di distacco. Il primo round si chiude quindi con Brookes in testa (48) seguito da Bridewell (46), Glenn Irwin (43), Ryde (39), Haslam (30) e Kent (26). Qui la classifica completa, appuntamento a Oulton Park il 29 aprile dopo i test del 12 aprile prossimo.

Alex Dibisceglia

