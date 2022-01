Altro ritorno tricolore nel mondiale EWC: Kevin Manfredi si lega al Wojcik Racing Team #777 nella classe Superstock. Il classe 1995 ritorna alle competizioni di durata dopo un biennio nel campionato Supersport, dove ha vinto sia nel 2020 che nel 2021 la World Supersport Challenge. A tutti gli effetti, negli ultimi due anni Kevin Manfredi si è laureato campione europeo Supersport, con due quinti posti a Barcellona e Magny-Cours come migliori risultati. Manfredi completa così la seconda lineup del team polacco con Marek Szkopek, Danny Webb e Kovács Bálint.

I PRECEDENTI IN EWC

Come detto, quello di Manfredi è un ritorno al mondiale endurance: l’italiano ha infatti corso dal 2017 al 2019 nelle gare di durata. Al debutto Manfredi chiude 6° nella categoria Stock. Nel 2019 arriva il primo podio di categoria alla 24 ore di Le Mans, dove Manfredi è arrivato terzo in sella alla Kawasaki del Team 33 Coyote Louit Moto, chiudendo quarto di categoria alla fine del campionato. Nella stagione 2021 Manfredi ha avuto la possibilità di correre proprio con il Wojcik Racing Team #777 a Estoril. Con lui in sella alla R1 il team polacco ha chiuso al 9° posto di categoria, miglior risultato stagionale. Oltre a quel risultato, la squadra polacca ha faticato non poco nel 2021, chiudendo solo al 15° posto nel campionato Superstock.

LE PAROLE DI MANFREDI

Il ritorno in EWC entusiasma Kevin Manfredi, che dichiara: “Sono davvero felice di unirmi al Wojcik Racing Team a tempo pieno per il 2022. La squadra mi ha fatto un’ottima impressione alla 12 ore di Estoril e sono sicuro che qui ci sia tutto il necessario per combattere al vertice il prossimo anno. Inoltre, in inverno la squadra ha ascoltato tutte le mie osservazioni e mi ha offerto tutto il necessario. Sarà una stagione lunga ed impegnativa, ma faremo il possibile.“

Valentino Aggio

