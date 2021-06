Non solo SBK nel weekend, finalmente vedranno la pista anche le EWC in quel della 24H di Le Mans 2021. BMW ancora la più veloce grazie a Markus Reiterberger, ma la SERT sembra la più costante del pacchetto. Problemi per i piloti d’oltremanica, bloccati a causa dei test BSB e costretti al ritiro.

LE MANS!

Finalmente si torna a vedere la luce per il Mondiale EWC 2021, questo weekend oltre alla SBK di Misano vedrà il via la 24H di Le Mans. Le moto della specialità Endurance erano ferme da tempo, complici i problemi avuti con il COVID nel mese di aprile. Finalmente però sembra tutto pronto per la bandiera francese, che darà il via alle 12 di sabato ad una delle gare più iconiche del campionato motociclistico di durata.

M1-SSILE BMW

I test svolti nelle ultime settimane parlano chiaro: il primo stint sarà appannaggio di BMW. La M1000RR #37 condotta da Markus Reiterberger ha distrutto il cronometro con un best di 1’35”1 nei primi test, ricalcato abbastanza fedelmente dall’1’36”2 di ieri. Questo fa sicuramente ben sperare nel box della casa tedesca, considerando anche i 5 punti che vengono assegnati ai pole sitter delle gare del 2021. Ma l’Endurance è una questione di costanza, e su questo avranno da dire la loro i ragazzi della SERT insieme all’equipaggio di YART YAMAHA. ERC Ducati potrebbe essere la sorpresa, visto lo squadrone composto da Mathieu Gines, Louis Rossi ed Etienne Masson, con Sylvain Barrier come riserva di lusso.

WE DO (NOT) SPEAK ENGLISH

Purtroppo non ci sono solo buone notizie. A causa della concomitanza abbastanza vicina con i test del British Superbike, saranno assenti tutti i piloti inglesi che partecipano ad entrambi i campionati. La motivazione sta nelle due settimane di quarantena imposte per precauzione ai viaggiatori, che però sono impegnati nei test pre season. Mancheranno all’appello quindi Luke Mossey, Danny Kent e Dan Linfoot, oltre ai team BERT, ADSS97 ed R2CL. Altri team sono alla disperata ricerca di sostituti per le stesse motivazioni, ma le qualifiche inizieranno già da domani per poi vedere il via della gara sabato 12 giugno alle 12:00 in punto. Per seguire la 24H di Le Mans del 2021 e tutte le altre gare dell’EWC, Eurosport 2 avrà copertura completa già dalle 11:45.

Alex Dibisceglia

