Il team VRD Igol Experiences completa la propria line-up per la stagione 2022 in EWC con l’ultimo arrivato sulla Yamaha #333: Erwan Nigon. Solo un mese fa la squadra aveva confermato il tedesco Florian Alt ed annunciato il colpaccio Steven Odendaal dalla Supersport 600. Ora, con l’aggiunta di un ex campione del Mondo come Nigon, la #333 vuole sicuramente confermare il proprio status di miglior team privato, conquistato nella stagione 2021.

SERVE ESPERIENZA

Le tre gare da 24 ore previste dalla stagione 2022 (Le Mans, Spa e Bol d’Or) sono un ostacolo da non sottovalutare per tutti i team. Con un Florian Alt ormai esperto in quanto nella categoria dal 2017, ed un rookie come Odendaal, serve sicuramente l’esperienza e la mentalità vincente di Nigon. Il team manager Yannick Lucot ha dichiarato: “Abbiamo una buona line-up con velocità ed esperienza. L’obbiettivo è quello di rimanere nella top 5 come miglior team privato. Le tre gare da 24 ore potrebbero vederci anche più in alto.”

UN RITORNO A CASA

Dopo molti anni passati alla guida della Kawasaki ufficiale, Erwan Nigon passa alla Yamaha, moto definita da lui più versatile. Il team VRD ha sede nell’Alvernia, ex regione amministrativa francese e luogo natale di Nigon stesso. Dalle parole del pilota si nota la gestione familiare della squadra, tipico dei team indipendenti: “La squadra è molto competente, oltre che ambiziosa: la struttura del team è un po’ atipica: mi ricorda una squadra di rugby, dove i legami tra i vari membri sono forgiati dall’aiuto reciproco e dalla condivisione. Questi sono valori molto importanti per me.”

UNA GRANDE PUBBLICITÀ

Nigon si è anche espresso sul novellino della disciplina, Steven Odendaal: “Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni di squadra: sono onorato di condividere la moto con Steven Odendaal. L’arrivo del vice-campione del Mondo della Supersport 600 non fa altro che pubblicizzare in maniera positiva la nostra disciplina.”

