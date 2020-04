Neanche il Giappone può sentirsi al sicuro dalla crisi del Covid-19 ed in questo caso a farne le spese sono il Mondiale EWC e la 8H di Suzuka. Per la prima volta da anni la “gara delle gare” verrà posticipata al 01/11/2020, ritornando anche ad essere il round conclusivo della stagione 2019/2020.

MEGLIO ESSERE CAUTI

È ormai il leit motif, il mantra che viene ripetuto ad ognuna di queste notizie. È però innegabile che il posticipo causa Covid-19 della 8H di Suzuka del Mondiale EWC sia un colpo abbastanza forte, soprattutto se consideriamo che era prevista per la metà di luglio. Questo ci da un buon metro di giudizio per quanto riguarda la situazione internazionale, sportiva e non: il ritorno alla normalità è lungi dall’essere a portata di mano.

RIPRISTINIAMO LE GERARCHIE

Con il posticipo della “gara delle gare” a domenica 01/11/2020 tramite comunicato (qui in forma ufficiale), si ritorna nella condizione quasi originale del calendario. Suzuka torna ad essere il round di chiusura, immediatamente dopo Le Mans (29/30-08) e dopo il Bol D’Or (19/20-09). Vengono confermati anche il 150% dei punti erogati per i risultati in gara visto il ritorno allo status di “round finale” per la competizione nipponica.

LE PAROLE DI KAORU TANAKA, PRESIDENTE DI MOBILITYLAND CORPORATION

“Ci stavamo preparando per la “Coca-Cola” Suzuka 8 Hours che si sarebbe dovuta svolgere a luglio, ma abbiamo deciso di rimandarla in considerazione della situazione. Chiediamo la gentile comprensione di tutti i fan che non vedevano l’ora di partecipare all’8 Ore di Suzuka per questo inevitabile rinvio. Faremo i dovuti preparativi in ​​modo da poter accogliere con favore l’inizio dell’evento il 1° novembre insieme a tutti i fan e le parti interessate coinvolti in questo evento. ”

IL COMMENTO DI JORGE VIEGAS, PRESIDENTE DELLA FIM

“Chi avrebbe mai immaginato che la 8 Ore di Suzuka avrebbe dovuto essere rimandata solo poche settimane fa? Tuttavia, dobbiamo rimanere forti e fare tutto ciò che è in nostro potere per tornare alle corse, il più presto possibile, senza correre rischi inutili. Sono sicuro che i fedeli spettatori di Suzuka potranno godere di nuovo un grande spettacolo e che questa iconica gara manterrà il suo posto speciale nel Campionato mondiale FIM Endurance. Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare tutti gli sforzi della Federazione giapponese di motociclismo (MFJ), Mobilityland Corporation e ovviamente Eurosport Events!”

FRANÇOIS RIBEIRO (HEAD OF EUROSPORT EVENTS): POSTICIPIAMO SEPANG

“La crisi sanitaria, i vincoli logistici e la nostra priorità di proteggere la salute hanno reso necessario il rinvio della 8h di Suzuka. Elogio Mobilityland per aver adattato il calendario di Suzuka per garantire che questa importante gara del campionato rimanga la più grande celebrazione del Giappone per gli appassionati di motociclismo. Per aiutare i team per la stagione FIM 2020-2021 del Mondiale EWC, modificheremo la data dell’8 Ore di Sepang a gennaio, se necessario, proprio in vista dei consueti test SBK / GP sul circuito.”

Alex Dibisceglia