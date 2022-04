Il Mondiale EWC 2022 prende il via con la 24H di Le Mans sul circuito della Sarthe, ovviamente versione GP. I team hanno svolto una giornata di prove ieri, purtroppo rovinata a metà dalla pioggia, ma utile per i test. Nuovo monogomma Dunlop per i team Stock, SERT alla ricerca della conferma di essere tornata al top. Assente Chaz Davies per un virus

RIEN NE VA PLUS

Fate il vostro gioco signori, il mondiale ha inizio! L’EWC inaugura la stagione 2022 dalla 24H di Le Mans, sul circuito della Sarthe, dove i team inizieranno la scalata al titolo. Ben 52 le squadre al via della 45° celebre competizione nel mondo delle due e quattro ruote. Ovviamente le moto utilizzeranno il formato “GP” del circuito di Le Mans, proprio come quello della top class del motomondiale. Ieri sera a Motorbike Circus Roberto Rolfo, Luca Scassa e Christian Gamarino ci hanno regalato informazioni molto interessanti, potete iniziare a prepararvi da qui!

MONOGOMMA ON THE WAY

Il primo cambiamento importante nel mondiale Endurance è che decade, per la classe Superstock, il mercato libero delle gomme. Da quest’anno infatti, e proprio ad iniziare dalla 24H di Le Mans 2022, l’EWC avrà due regolamenti diversi per le due classi. La Stock potrà utilizzare solamente coperture Dunlop, fornite in due soluzioni all’anteriore ed altrettante al posteriore utilizzabili in gara. Per la top class invece, il confronto resta aperto con Dunlop, Michelin e Bridgestone, mentre Pirelli ha abbandonato due anni fa.

CHAZ DAVIES STA POCO BENE!

Un’altra grande attesa di questa 24H di Le Mans 2022 era composta dalla prima partecipazione in Ducati di Chaz Davies nella classe EWC. L’ex Superbike di Denis Sacchetti avrebbe dovuto partecipare in sostituzione di Lorenzo Zanetti, infortunato alle gambe durante il primo round del CIV. Invece, sembra proprio che a causa di un virus Chaz non potrà essere della compagine, quindi il prossimo papabile a subentrare nel team ERC Ducati dovrebbe essere Phillip Oettl. In Aruba.it non vogliono rischiare infortuni per i loro piloti ufficiali, visto lo start decisamente buono in Gara-1 e Gara-2 ad Aragon 2022.

GLI APPUNTAMENTI

Con il ritorno degli appassionati sugli spalti di Le Mans, la 24H sarà sicuramente il primo evento EWC 2022 da non perdere. Noi di LiveGP.it saremo in diretta sul nostro sito e sulla nostra pagina Youtube per commentare la prima e l’ultima ora di gara, a partire quindi da sabato 16 aprile alle 14:50 italiane fino alle 16:00 e poi domenica dalle 14:00 alle 15:00. Andiamo a vedere gli orari completi del weekend:

EWC 24H LE MANS 2022 – GLI ORARI

Giovedì 14 Aprile:

09h45-11h45: Free Practice

16h00-16h20: First Qualifying (Blue Rider)

16h30-16h50: First Qualifying (Yellow Rider)

17h00-17h20: First Qualifying (Red Rider)

17h30-17h50: First Qualifying (Green Rider)

20h30-22h00: Night Practice

Venerdì 15 Aprile:

10h20-10h40: Second Qualifying (Blue Rider)

10h50-11h10: Second Qualifying (Yellow Rider)

11h20-11h40: Second Qualifying (Red Rider)

11h50-12h10: Second Qualifying (Green Rider)

12h45: Post-Qualifying digital press conference

Sabato 16 Aprile:

09h00-09h45: Warm-up

15h00: Start of 45th 24 Heures Motos

Domenica 17 Aprilr:

15h00: Finish of 45th 24 Heures Motos

15h05: Podium

15h30: Post-race digital press conference

LIVE TIMING

24 Heures Motos (14-17 April): https://www.its-live.net/#/live/ewc/2022

Private testing (12 April): https://www.its-live.net/#/live/its/2022

24H LE MANS 2022 – ENTRY LIST

EWC

1- Yoshimura SERT Motul – Suzuki GSX-R 1000 – Gregg Black/Xavier Simeon/Sylvain Guintoli (EWC)

4- Tati Team Beringer Racing – Kawasaki ZX-10R – Alan Techer/Gregory Leblanc/Bastien Mackels (EWC)

5- F.C.C. TSR Honda France – Honda CBR 1000RR-R – Josh Hook/Gino Rea/Mike Di Meglio (EWC)

6- ERC Endurance Ducati – Ducati Panigale V4 R – ???/Xavi Forés/David Checa/Marc Moser (EWC)

7- YART Yamaha Official EWC Team – Yamaha YZF-R1 – Niccolò Canepa/Marvin Fritz/Karel Hanika/Robin Mulhauser (EWC)

8- Team Bolliger Switzerland – Kawasaki ZX-10R – Jan Buhn/Jesper Pellijeff/Nico Thoni/Nigel Walraven (EWC)

9- Tecmas Mersen GMC – BMW S 1000 RR – Camille Hedelin/David Perret/Maxime Bonnot (EWC)

11- Webike SRC Kawasaki France TRICK STAR – Kawasaki ZX-10R – Randy De Puniet/Etienne Masson/Florian Marino (EWC)

14- Maco Racing – Yamaha YZF-R1 – Anthony West/Enzo Boulom (EWC)

30- Team GT Endurance – Yamaha YZF-R1 – Karl Croix/Paul Dufour/Gilliam Fondard (EWC)

37- BMW Motorrad World Endurance Team – BMW M 1000 RR – Markus Reiterberger/Ilya Mikhalchik/Jeremy Guarnoni/Kenny Foray (EWC)

65- Motobox Kremer Racing – Yamaha YZF-R1 – Geoffroy Dehaye/Lukas Walchhutter/Stefan Strohlein (EWC)

77- Wojcik Racing Team – Yamaha YZF-R1 – Sheridan Morais/Randy Krummenacher/Christoffer Bergman (EWC)

90- Team LRP Poland – BMW S 1000 RR – Dominik Vincon/Kamil Krzemien/Bartlomiej Lewandowski/Bartlomiej Moranski (EWC)

96- Moto Ain – Yamaha YZF-R1 – Claudio Corti/Corentin Perolari (EWC)

116- Kingtyre Fullgas Racing Team – Kawasaki ZX-10R – Arnaud Dejean/Christophe Brard/Dorian Da-Re (EWC)

333- VRD Igol Experiences – Yamaha YZF-R1 – Florian Alt/Erwan Nigon/Steven Odendaal/James Westmoreland (EWC)

Superstock + Experimental

15- Le Mans 2 Roues – Aprilia RSV4 – Alex Bernardi/Emmanuel Parisse/Marco Boué (Superstock)

16- Ferre Feurprier Racing Team – Yamaha YZF-R1 – Vincent Ferre/Julien Feurprier/Thierry Richard (Superstock)

18- Team 18 Sapeurs Pompiers CMS Motostore – Yamaha YZF-R1 – Hugo Clere/Baptiste Guittet/Philipp Steinmayr (Superstock)

20- Moto Sport Endurance – Yamaha YZF-R1 – Anthony Simon/Youenn Le Bras/Freddy Dubourg (Superstock)

22- Team 202 – Yamaha YZF-R1 – Florent Parret/Amandine Creusot/Florian Joubert (Superstock)

23- Univers Racing Motosports – Kawasaki ZX-10R – Leo Meunier/Clement Stoll/Alex Sarrabayrouse/Lucas Meunier (Superstock)

24- BMRT 3D Maxxess Nevers – Kawasaki ZX-10R – Julien Pilot/Jonathan Hardt/Anthony Loiseau/Romain Mange (Superstock)

27- TRT27 Bazar 2 La Becane – Suzuki GSX-R 1000 – Regis Stolz/Cyril Eruam/Gian Bianco (Superstock)

33- Team 33 Louit April Moto – Kawasaki ZX-10R – Christian Gamarino/Simone Saltarelli/Ludovic Rizza/Stephane Egea (Superstock)

34- JMA Racing Action Bike – Suzuki GSX-R 1000 – Julien Bonnet/Gregory Ortiz/Come Geenen (Superstock)

35- TMC 35 PMO – Yamaha YZF-R1 – John Ross Billega/Maxime Diard/David Le Bail (Superstock)

36- 3ART Best Of Bike – Yamaha YZF-R1 – Nicolas Escudier/Martin Renaudin/Matthieu Lagrive (Superstock)

41- RAC 41 Chromeburner – Honda CBR 1000RR-R – Gregory Fastré/Wayne Tessels/Chris Leesch (Superstock)

44- No Limits Motor Team – Suzuki GSX-R 1000 – Alexis Masbou/Kevin Calia/Luca Scassa/Nico Bonifacio (Superstock)

45- Metiss – Metiss MS19 – Gabriel Pons/Mathieu Charpin/Alexandre Santo Dominguez (EXP)

53- Mana-au Competition/Ligue contre le Cancer – Suzuki GSX-R 1000 – Jerome Richard/Margaux Wanham/Cyriac Gevaux/Come Godefroy (Superstock)

55- National Motos – Honda CBR 1000RR-R – Sebastien Suchet/Valentin Suchet/Guillaume Raymond (Superstock)

66- OG Motosport by Sarazin – Yamaha YZF-R1 – Roberto Rolfo/Cocoro Atsumi/Alex Plancassagne (Superstock) (Roberto Rolfo inviato speciale LiveGP.it)

70- Atlantic Racing Team – Honda CBR 1000RR-R – Jean Patrick Dupont/Jean Francois Wastiaux/Pierrick Babin (Superstock)

72- Junior Team LMS Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – Eddy Dupuy/Christopher Kemmer/Charles Cortot/Adrien Lepine (Superstock)

74- Seigneur Motorsport Team Mont-Blanc – BMW S 1000 RR – Melodie Coignard/William Wallart/Baptiste Santilli/Christophe Seigneur (Superstock)

78- PL Performances Flembbo – Yamaha YZF-R1 – Gino De La Rosa/Ludovic Cirard/Jordy Manneveau (Superstock)

83- JLD Citybike – Yamaha YZF-R1 – Jonathan Sautif/Florian Avazeri/Paul Carew/Theo Vigneron (Superstock)

85- Team Racing 85 – Kawasaki ZX-10R – Marc Bachelier/Jeremy Herault/Olivier Louault/Sebastien Picot (Superstock)

86- Pitlane Endurance JP3 – Yamaha YZF-R1 – Maxim Pellizzotti/Adrian Parassol/Rodi Pak/Joseph Foray (Superstock)

91- Energie Endurance 91 – Kawasaki ZX-10R – Christian Napoli/Martin Choy/Pawel Szkopek (Superstock)

94- Team LH Racing – Yamaha YZF-R1 – Johan Nigon/Enzo De La Vega/Hugo Robert (Superstock)

97- ADSS97 – Kawasaki ZX-10R – Johnny Blackshaw/Chris Platt/James Edwards/Jonathan Railton (Superstock)

101- AvioBike – Yamaha YZF-R1 – Gerold Gesslbauer/Patrick Dangl/Anthony Groppi (Superstock) – Giovanni Baggi: Team Manager e pilota di riserva

119- Slider Endurance – Yamaha YZF-R1 – Charles Diller/Ludovic Cauchi (Superstock)

121- Falcon Racing – Yamaha YZF-R1 – David Chevalier/Theo Eisen/Loic Millet/Tanguy Zaepfel (Superstock)

135- Cam Racing Team – Suzuki GSX-R 1000 – Vincent Gauthereau/Jonathan Gorce/Camille Vallee/Anthony Gonzales (Superstock)

156- Team Players – Kawasaki ZX-10R – Arnaud De Kimpe/Federico Napoli/Felix Rodriguez/Leonard Vignat (Superstock)

212- WERC Motors Events – Suzuki GSX-R 1000 – Dimitri Gonneaud/Julien Lenoble/Christophe Thion/Benjamin Civray (Superstock)

777- Wojcik Racing Team STK – Yamaha YZF-R1 – Marek Szkopek/Kevin Manfredi/Danny Webb/Balint Kovacs (Superstock)

