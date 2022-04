La seconda gara del weekend di Misano Adriatico se la aggiudica il campione in carica del CIV SBK Michele Pirro. Una vittoria di forza, lottando contro un caparbio Niccolò Canepa capace di comandare la gara per diversi giri. Si arrende nel finale Alessandro Del Bianco che dopo esser rimasto a contatto con i due per oltre metà gara alza il proprio passo accontentandosi della terza piazza. La gara accorciata di due giri a causa della bandiera rossa esposta dopo il contatto tra Alex Bernardi e Lorenzo Zanetti nel warmup lap con quest’ultimo trasportato in ambulanza al centro medico.

IL RE SI RIPRENDE LA CORONA

Michele Pirro torna a vincere al CIV SBK dopo la caduta della prima gara stagionale. Ieri ricordiamo è caduto mentre si trovava al comando della gara insieme ad Alessandro Del Bianco. Il pilota di San Giovanni Rotondo ha da prima fatto sfogare Niccolò Canepa, per poi prendere il comando della gara. Pirro è andato a soli due decimi dal suo stesso record in gara che resiste dal 2018, quando venivano utilizzate le gomme Pirelli. Il giro veloce in 1’35″954 al decimo passaggio di gara dimostra come le nuove Dunlop siano già ad un ottimo livello anche considerando il termometro che segna poco meno di dieci gradi centigradi!

Come detto al secondo posto Niccolò Canepa che grazie ai due podi di questo primo round si presenterà al Mugello con la tabella tricolore di leader di campionato. Terza piazza per Alessandro Del Bianco. Il pilota romagnolo caduto anche nel warmup di questa mattina costringendo i suoi meccanici, a cui ha dedicato il podio, a ricostruire da zero la sua RSV4. Dopo un avvio dove ha tenuto il ritmo dei primi due Ale ha iniziato a faticare nel tenere il passo dei due più esperti colleghi ed ha alzato il ritmo assicurandosi comunque quello che da lui stesso è stato definito il suo peggior podio in carriera.

MANTOVANI GUIDA GLI INSEGUITORI

E’ Andrea Mantovani a comandare il gruppo degli inseguitori, il pilota del team Broncos ha duellato per tutta la gara con la Honda DMR Racing di Flavio Ferroni. Si deve accontentare della sesta piazza in rimonta il vincitore della gara di ieri Luca Vitali. L’alfiere della Scuderia Improve – Firenze Motor ha commesso un errore alla “Quercia” mentre stava inseguendo il terzetto iniziale nelle prime fasi di gara. Rientrato intorno alla decima posizione ha recuperato terreno fino a quando non ha incontrato Mattia Pasini. L’ex Moto2 è tornato in sella dopo l’incidente di ieri che sembrava averlo messo fuori gioco per la gara di oggi. I due si sono giocati la sesta piazza con Vitali che ha avuto la meglio sul Paso. Ottava piazza per Doriano Vietti Ramus che ha preceduto la Kawasaki di Sheridan Morais e Matteo Giacomazzo a chiudere la top10.

PAURA PER ZANETTI

Purtroppo c’è da segnalare la brutta caduta di Loreno Zanetti. Il Bresciano trasportato al centro medico in ambulanza dopo che è stato colpito dalla moto di Alex Bernardi. Il tutto è avvenuto nel warmup lap, tra la seconda e la terza curva delle Rio. Qui Bernardi ha tamponato violentemente “Zorro” che è rotolato a terra in mezzo alla pista. Le moto scontrandosi hanno iniziato a rotolare anch’esse sul nastro d’asfalto. Fortunatamente la Panigale di Zanetti non ha colpito i piloti che seguivano i due. Ma purtroppo la RSV4 di Bernardi rimbalzando a terra è caduta violentemente sulle gambe di Zanetti.

La gara è stata subito interrotta ed il personale medico ha subito aiutato il pilota bresciano che è poi stato caricato in ambulanza e trasportato al centro medico. Lui è cosciente ed ha già avuto modo di parlare con la famiglia, tutta via è stato portato all’Ospedale “M. Bufalini” di Cesena perchè lamentava dolori alle gambe ed al costato.

