Questa prima edizione EWC della 8H di Sepang è iniziata all’insegna del maltempo malese, che ha ritardato lo start di una gara dominata in gran parte dalla Honda #5 del team FCC TSR, ma vinta dalla YART condotta da Niccolò Canepa. Proprio Mike Di Meglio, alla guida della CBR bianco-blu, si è reso protagonista di due episodi con crash, tra cui un brutto contatto con il team #21 Yamaha Sepang Racing, che ha relegato il team che annovera Franco Morbidelli tra i suoi piloti ad una rimonta terminata in settima piazza. Seconda posizione per Honda Asia Dream #88, a chiudere il podio BMW World Endurance #37.







BEL TEMPO IN SALSA MALESE

Conoscendo i famosi diluvi malesi, non lascia più di tanto sorpresi la situazione vista durante la prima edizione di questa 8H di Sepang nel campionato EWC 2019/2020, vinta in queste condizioni dalla YART #7 condotta per intero dal nostro Niccolò Canepa (3 stint attaccati per lui). L’inizio della gara è stato prima ritardato, poi la contesa è stata interrotta dopo quasi 30 minuti di Safety Car vista l’impraticabilità dell’asfalto a causa del gran quantitativo d’acqua rovesciatosi sul Sepang International Circuit. La gara è stata poi decurtata di 2 ore per evitare di terminare troppo nella nottata.

PATATRAC!

La ripartenza ha visto qualche scivolata a causa di pista umida, ma l’incidente che ha lasciato il segno è stato soprattutto il contatto tra Mike Di Meglio e Michael Van Der Mark. Il francese era in bagarre con l’olandese per il comando della gara, salvo poi subire un sorpasso all’ultima curva per poi renderlo in modo del tutto insensato, finendo in terra e facendo catapultare “Magic Mike” in un rovinoso high side. La Honda di FCC TSR è riuscita a riprendere il via della pista immediatamente, mentre la Yamaha #21 è stata costretta al box per 10 minuti ed è dovuta ripartire in ultima posizione, sempre con VD Mark in sella. Non è finita li però la “Caporetto” della formazione giapponese: Di Meglio è caduto una seconda volta a quasi 5 ore di cronometro, relegando FCC TSR Honda ai margini della Top 15.

RIMONTA YART FIRMATA CANEPA

Menzione d’onore per Niccolò Canepa, che nonostante un problema elettrico che ha spento la moto in pista nella prima parte dopo il restart è riuscito a condurre la Yamaha YART #7 fino alla vittoria di questa rocambolesca gara. Più di venti posizioni recuperate per il nostro campione del mondo, una gara eccezionale ed una vittoria del tutto meritata. Subito alle spalle sul podio la Honda Asia-Dream Racing with SHOWA, capitanata ai box da Makoto Tamada e condotta da Zaidi, Izdihar e Chantra. Terza posizione assoluta per BMW Motorrad World Endurance Team (Mykhalchyk/Reiterberger), ora lanciati verso la rincorsa al titolo mondiale contro la SERT.

CHE PECCATO URAMOTO!

Merita un paragrafo a parte il team JEG Suzuki, con Naoichi Uramoto che ha tenuto la GSX-R #71 in seconda posizione per quasi tutto l’arco della gara. Considerando che la Suzuki SERT si è dovuta accontentare della quarta posizione (guadagnata dopo l’uscita del team Kagayama), la prestazione di Uramoto era da incorniciare sia per il team che per la casa di Hamamatsu. Purtroppo la Suzuki si è ammutolita a quaranta minuti dal traguardo, annullando i sogni di gloria del team JEG Kagayama per questa 8H di Sepang.

YAMAHA #21, NON UN NUMERO A CASO

Non si può non dedicare un paragrafo al SIC Yamaha Team #21, che nella sfortuna ha fatto vedere veramente di che pasta sono fatti i suoi piloti. Dopo l’incidente con FCC TSR, Michael Van Der Mark ha riportato al box la Yamaha per poi ripartire appena sistemata la moto nonostante il rovinoso high side di cui si è reso incolpevole protagonista. Stringendo i denti per il dolore, la moto è passata per l’ultimo stint tra le mani di Franco Morbidelli, che ha firmato il giro veloce di tutta questa 8H di Sepang EWC e che a testa bassa ha riportato la R1M nella Top 10 in stile Canepa, fino alla settima posizione ed immediatamente dietro ai campioni in carica Kawasaki SRC.

MOTOAIN, ALTRA VITTORIA IN STOCK

Per la classe Superstock vittoria di categoria per Motoain, portando la loro Yamaha fino alla quarta posizione assoluta mettendo quindi dietro moto come la Kawasaki SRC e rimanendo a stretto contatto con la Suzuki SERT per gran parte della gara. Seconda posizione di categoria per la BMW #56 del GERT BY GS YUASA e dalla formazione giapponese sempre in sella a BMW #80 Tone RT Syncedge 4413.

EWC | 8H SEPANG, TOP 15 FINAL RESULTS

1 – #7 Yamaha YART (Canepa/Parkes/Hanika)

2 – #88 Honda Asia-Dream Racing with SHOWA(Zaidi/Izdihar/Chantra)

3 – #37 BMW Motorrad World Endurance Team (Mikhalchyk/Reiterberger)

4 – #96 (STK) Yamaha MOTO AIN (Rolfo/Mulhauser/Clere)

5 – #2 Suzuki Endurance Racing Team (Philippe/Masson/Black)

6 – #1 Kawasaki Webike SRC France (Guarnoni/Nigon/Checa)

7 – #21 Yamaha Sepang Racing (Morbidelli/Syahrin/VD Mark)

8 – #48 BMW Sepang Racing (Kamaruzaman/Norrodin/Da Costa)

9 – #36 Yamaha 3ART – Moto Team 95 (Lussiana/Berchet/Plancassagne)

10 – #6 Ducati Team ERC Endurance (Jezek/De Puniet/Rossi)

11 – #73 BMW Team PLUSONE (Sekiguchi/Sakai/Nagoe)

12 – #87 Suzuki Team R2CL (Konno/Seller/Morais)

13 – #5 FCC TSR Honda (Hook/Foray/Di Meglio)

14 – #56 (STK) BMW GERT56 BY GS YUASA (Kerschbaumer/Glockner/Busterbosch)

15 – #80 (STK) BMW TONE RT SYNCEDGE 4413 (Hoshino/Atsumi/Ishizuka)

Alex Dibisceglia