Partenza con il botto per la 24H di Le Mans 2023 del mondiale EWC. Caduta sia di Gregg Black con Suzuki SERT che di Wojcik con Kevin Manfredi alla guida. Safety car a metà del primo turno per la rottura della #21, alla prima ora comanda FCC TSR Honda

LE MANS ESPLOSIVA

Se già nel 2022 lo start della 24H di Le Mans non era stato tra i più tranquilli, nel 2023 l’EWC dimostra che pronostici e previsioni continuano ad essere inutili. Basta vedere il primo chilometro di gara della competizione di quest’anno, con il contatto tra Hook e Black in curva 1 che ha visto la Suzuki SERT cadere rovinosamente e perdere 30 minuti circa al box. O anche la #777 del team Wojcik condotta dal nostro Kevin Manfredi cadere in pieno rettilineo in partenza. Insomma, impossibile capire chi sia la squadra da battere per ora.

We are racing!

Dramatic start for Gregg Black who crashed in T2.#24hMotos #FIMEWC pic.twitter.com/sipWwp1g2G — FIM EWC (@FIM_EWC) April 15, 2023

VILTAIS E FCC

Fatto sta che la prima ora di gara si è divisa tra il dualismo Honda di FCC TSR e Viltais Experience e le rimonte delle Yamaha di KM99 e YART, per una volta in partenza normale e senza problemi. Florian Alt alla guida della #333 in particolare si è dimostrato inossidabile alla guida della corsa fino alla safety car, difendendosi dagli attacchi di Fritz ed Hook per tutto lo stint. Poi la rottura della Yamaha #21, che ha costretto la direzione gara a deployare la Porsche di sicurezza visti anche i dritti di Randy De Puniet e di Jeremy Guarnoni con Kawasaki e BMW proprio alla chicane Dunlop. Cadute e non poche sotto regime di safety car, probabilmente derivanti dalle gomme fredde come ci spiegava il nostro Roberto Rolfo nella diretta che potete trovare qui sotto. Protagonista anche Cocoro Atsumi, proprio del team OG Motorsport dove corre il nostro Rolfo.

LE CLASSIFICHE DELLE CLASSI

Ad un’ora e mezza dallo start comanda FCC TSR Honda in classe EWC e nella generale, seguita da Karel Hanika sulla Yamaha Yart e dalla BMW Endurance Racing condotta da Illya Mykhalchyk. Segue Viltais Experience con Odendaal ai manubri, poi Motoain e Chaz Davies su Ducati ERC. In Superstock BMW Tecmas si difende in nona piazza assoluta da Honda National Motos, che cerca il comando della classifica. Terza piazza di classe (e quindicesima effettiva) per Sapeurs Pompiers Yamaha, bene Louit Moto in 5° di classe con Saltarelli alla guida e No Limits in 7° di STK. In risalita OG Motorsport dal fondo, tanta strada ancora da fare. Prossimo aggiornamento alle 8 ore di gara di questa EWC 24H di Le Mans 2023, ma lo start è promette una gara da seguire minuto per minuto!

It is tricky out there! 😱

Meanwhile, the #12 YOSHIMURA SERT MOTUL Suzuki is back on track 🙌 #24hMotos #FIMEWC pic.twitter.com/Ukx5NuDURt — FIM EWC (@FIM_EWC) April 15, 2023

