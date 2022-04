EWC | Le Mans 24H - 2^ ora: Honda TSR e Suzuki SERT comandano, Smith in ospedale

Le prime due ore della 24 Ore di Le Mans si chiudono con Honda F.C.C. e Suzuki SERT protagoniste di una grande battaglia per il primo posto. Al momento comanda Honda con Josh Hook davanti alla Suzuki di Guintoli mentre al terzo posto troviamo Canepa con la Yamaha YART, rimasta ferma in partenza. Proprio nella fase d’avvio è accaduto un brutto incidente tra Bradley Smith (Moto Ain – EWC) e Cristophe Seigneur (Seigneur Motorsport – SST).

PARTENZA CAOTICA | HANIKA NON PARTE, SMITH TAMPONATO DA SEIGNEUR

La partenza della 24 Ore di Le Mans è stata purtroppo condizionata dal già citato incidente che ha coinvolto Smith e Seigneur. Nel momento in cui i piloti si sono diretti verso le proprie moto Hanika ha faticato a partire venendo sfilato da tutto il gruppo. Stesso problema per la R1 di Moto Ain, guidata dal povero Smith: così come Hanika, l’inglese è partito in ritardo e, inseritosi in traiettoria, è stato tamponato dalla BMW #74 di Cristophe Seigneur. Il pilota Yamaha Moto Ain, cosciente, è stato trasferito in ospedale per ulteriori controlli mentre la moto è tornata in gara nonostante i continui problemi tecnici.

HONDA F.C.C. TSR E SUZUKI SERT LOTTANO PER LA VETTA, YART IN RIMONTA

All’inizio del terzo stint della 24 Ore di Le Mans 2022 Honda F.C.C. mantiene il comando della classifica assoluta. Attualmente la CBR è guidata da Josh Hook, seguito a ruota dal campione SBK Sylvain Guintoli, alfiere Suzuki Yoshimura SERT. Le due formazioni hanno lottato costantemente nelle prime due ore di gara e, nonostante le battaglie, hanno allungato nei confronti delle squadre avversarie. Solo Ducati ERC sembrava tenere il passo nel primo stint ma un problema alla ruota anteriore occorso nel primo pit stop ha allontanato la Panigale dalla vetta.

Chi sta emergendo è, invece, BMW: la moto factory della casa tedesca continua a dimostrarsi la più parca nei consumi, fattore che permette a Mykhalchyk, Reiterberger e Guarnoni di estendere gli stint rispetto agli avversari. Tornando a Yamaha la 24 Ore di Le Mans 2022 è iniziata in salita per YART. I continui problemi nell’avviamento hanno condizionato la partenza e tutti i pit stop fin qui effettuati dalla squadra. Ciò nonostante, il ritmo è buono e Niccolò Canepa ha iniziato il suo primo stin in terza posizione a soli venti secondi dalla testa.

SST | YAMAHA IN TESTA COL TEAM18, NOLIMITS IN P4

La prima posizione della classe SST è occupata dall’austriaco Phillip Steinmayr, portacolori del Team18 Sapeurs Pompiers CMS (Yamaha). Questo equipaggio ha battagliato a lungo con National Motos Honda #55, squadra attualmente al secondo posto. Terza posizione occupata dalla Kawasaki #24 del team BMRT 3D MAXXESS NEVERS, seguita da NoLimits Motor Team. Quest’ultimo equipaggio ha in pista Luca Scassa, ospite in settimana di Motorbike Circus, mentre citiamo il quinto posto del Team 33 Louit April, squadra in cui corrono Christian Gamarino, Simone Saltarelli e Stéphane Egea. Nonostante qualche problema di aderenza al posteriore in ingresso curva sono buoni progressi della formazione di Sarrazin, in pista con Roberto Rolfo (inviato LiveGP.it da Le Mans), Cocoro Atsumi e Alex Plancassagne. Quest’ultimo è appena salito in sella ed occupa l’ottavo posto di classe.

FIM EWC | 24 ORE LE MANS 2022 | CLASSIFICA ATTUALE TOP30

Matteo Pittaccio

