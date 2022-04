Pole position per YART Yamaha nel primo appuntamento dell’EWC, la 24H di Le Mans 2022, con tanto di caduta di Niccolò Canepa nel turno dei piloti rossi. Hanika il più veloce della compagine, inseguono la SERT ed F.C.C TSR Honda. Ducati in quinta casella dietro a BMW Motorrad

POLE CON CADUTA

Sta bene, Niccolò Canepa, caduto durante il turno dei piloti rossi delle qualifiche EWC della 24H di Le Mans 2022. La scivolata in cui è incappato nonostante fosse il più veloce delle qualifiche di ieri non ha fatto perdere la pole position a YART Yamaha, soprattutto grazie alla prestazione di Hanika. Primo nella storia a scendere sotto il muro dell 1’35 con una moto EWC, Karel ha stampato un 1’34”878 che insieme al tempo di Marvin Fritz (1’35”282) è valso la pole alla compagine austriaca. Da quest’anno, infatti, la pole dell’Endurance viene stabilità con la media dei due piloti più veloci, esclusi i rider verdi (le riserve dei team).

I CAMPIONI INSEGUONO

La SERT, campionessa del mondo con il numero 1 sulla carena, sarà costretta a partire dalla seconda casella. Solo Gregg Black è stato autore di un giro sul 35 basso, mentre sia Simeon che Guintoli non sono riusciti a scendere sotto il 35 e mezzo. Dietro di loro F.C.C TSR Honda, seguita a sua volta da BMW Motorrad ed ERC Ducati con Philipp Oettl a sostituire Chaz Davies. Non perfetto l’esordio della nuova Ninja nell’EWC, che in questa 24H di Le Mans 2022 si deve accontentare della ottava piazza con Webike SRC Kawasaki France, dietro alla Yamaha di Wojcik Racing e a quella del Moto Ain.

SAPEURS POMPIERS AL COMANDO DELLA STOCK

Per la classe Superstock, la prima moto è la Honda del team Sapeurs Pompiers Team 18, che con Clere, Guittet e Steinmayr agguantano la decima casella di partenza dietro Viltais. Seguono il Tati Team con la Kawasaki EWC e poi la Honda di National Motos e la Yamaha stock del Wojcik. Più attardati gli italiani, con Gamarino in 20° posizione insieme a Team 33 Louit Moto, la “giallona” del No Limits in 22° piazza e la 66 del nostro inviato speciale Roberto Rolfo in 24° casella. Ma la gara è lunga, lo start tra 24 ore alle 15:00, e potrete seguirla con il nostro commento sulla pagina Youtube di LiveGP.it, oltre a contenuti esclusivi da Le Mans sulle pagine Instagram e Facebook!

EWC 24H LE MANS 2022, STARTING GRID

Alex Dibisceglia

Leggi anche: EWC | AL VIA LA 24H DI LE MANS 2022, DAVIES OUT