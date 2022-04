Alla 6h della 24H di Le Mans 2022 F.C.C TSR Honda è al comando della categoria EWC, seguita da Yamaha YART e Suzuki SERT, rompe invece BMW a causa di un sasso. Nella Superstock problemi tecnici per National Motos Honda e Sapeurs Pompiers Yamaha, guida Louit Moto Kawasaki, 2° OG Motorsport con Rolfo, 3° BMRT3D Kawasaki #24

HONDA COMANDA

Alla 6h di 24H a Le Mans 2022, guida la categoria EWC F.C.C TSR Honda. Per la compagine giapponese la lotta con la SERT è stata serrata fino al momento in cui la Suzuki è rimasta senza benzina, sotto regime di safety car. La seconda di 3 safety car è entrata per la rottura della Yamaha #77, evento che ha avvantaggiato la fuga della Honda. Al rientro della Porsche ad inseguire la CBR-RRR abbiamo trovato la Yamaha YART, che grazie al nostro Niccolò Canepa è stata protagonista di una rimonta furibonda fino alla seconda piazza.

TANTE ROTTURE

Non solo la #77, tante sono state le noie tecniche durante queste prime sei ore. La più illustre è sicuramente quella di BMW Motorrad, che a causa di un sasso sul radiatore ha dovuto rinunciare alla contesa. Problemi anche per National Motos Honda e Sapeurs Pompiers Yamaha, incredibilmente nello stesso giro, cosa che ha lasciato via libera ai nostri italiani. A terra quattro volte la #74, che incredibilmente continua a rimanere in gara nonostante i numerosi crash totalizzati.

SUPERSTOCK, FORZA ITALIA!

Nella Superstock la prima moto è quella di OG Motorsport By Sarazin, in nona posizione generale ed al comando della categoria. La Yamaha condotta tra gli altri da Roberto Rolfo (nostro inviato speciale come potete vedere al termine della nostra diretta) è inseguita dalla Suzuki gialla del No Limits Motor Team. Ma la compagine di Moreno Codeluppi è a sua volta inseguita a stretto giro dalla Kawasaki del BMRT3D MAXXESS e da quella del Louit Moto #33 di Christian Gamarino e Simone Saltarelli. Prossimo aggiornamento alle 12 ore compiute.

Alex Dibisceglia

Leggi anche: EWC | LE MANS 24H – 2^ ORA: HONDA TSR E SUZUKI SERT COMANDANO, SMITH IN OSPEDALE