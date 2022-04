Si avvicina a grandi passi il via della stagione EuroNASCAR, previsto per il week-end del 14-15 Maggio sul circuito di Valencia. Nelle scorse ore, un altro team ha svelato le proprie carte in vista del campionato: si tratta del CAAL Racing, che affiderà la Chevrolet Camaro #54 a Gianmarco Ercoli nella serie PRO e alla new-entry Luli Del Castello, che competerà nel Rookie Trophy e nel Lady Trophy. Il tutto con il supporto di un partner piuttosto…singolare: Escort Advisor, il primo sito di recensioni escort in Europa.

CACCIA APERTA A TRE TROFEI

Una presentazione nel centro di Milano, con Claudia Peroni nella veste di conduttrice e volti noti dello spettacolo come Ciccio Graziani e Franco Trentalance in qualità di ospiti. CAAL Racing ha voluto presentare in grande stile la stagione 2022, che la vedrà in pista nella NASCAR Whelen Euro Series con l’obiettivo di andare a caccia di ben tre titoli. Da un lato, Gianmarco Ercoli rappresenta una garanzia in termini di esperienza e velocità: dopo aver debuttato nel 2014, il romano ha conquistato l’anno seguente il titolo EuroNASCAR 2 con quattro vittorie, prima di stabilirsi a tempo pieno nella serie regina. Qui è stato un valido antagonista sino all’ultimo round di Loris Hezemans, poi laureatosi campione per la seconda volta consecutiva.

Occhi puntati anche su Luli Del Castello, che sbarca in EuroNASCAR dopo una fruttuosa esperienza nel mondo delle ruote coperte. Già vincitrice della Supercars Series in coppia con il padre Roberto, la 37enne di Roccaraso punterà a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel Rookie Trophy, ovvero l’unica coppa mancante nella ricca collezione del team della famiglia Canneori.

UNO SPONSOR…PARTICOLARE

La livrea è caratterizzata dalla presenza del rosa shocking firmato Escort Advisor. Il primo sito di recensioni di escort in Europa ha infatti deciso di lanciare l’iniziativa ‘Sponsorizza Passioni‘, progetto di sponsorizzazione sportiva pensato per supportare gli atleti e le atlete che vogliono realizzare i propri sogni.

La NASCAR Whelen Euro Series 2022 prenderà il via nel week-end del 14-15 maggio sul Circuit Ricardo Tormo di Valencia, in Spagna. Le qualifiche e tutte le gare saranno trasmesse in diretta sui profili social di EuroNASCAR e di LiveGP.it, oltre che su MS Motors TV per il pubblico italiano.

Marco Privitera