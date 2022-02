Ottime novità per tutti i fans italiani della EuroNASCAR. L’Autodromo di Vallelunga, infatti, ospiterà il prossimo 9-10 Luglio il terzo round stagionale della serie europea, nell’ambito dell’American Festival Of Rome. Inizialmente in calendario per ospitare l’All Star Event nella medesima data, il circuito romano vedrà invece lo svolgimento di quattro gare EuroNASCAR, complice lo spostamento della tappa inaugurale a Valencia e la fuoriuscita dal calendario di Hockenheim.

UNA GHIOTTA OPPORTUNITA’ PER I FANS ITALIANI

Dopo il grande successo dello scorso anno, l’EuroNASCAR tornerà a regalare spettacolo in Italia la prossima estate, grazie al terzo round stagionale che avrà nuovamente luogo a Vallelunga. L’appuntamento sul circuito ‘Piero Taruffi’ ospiterà i Round 5 e 6 della stagione sulla versione da 4085 metri, a meno di un anno di distanza dal week-end che regalò una doppietta a Jacques Villeneuve ed il titolo della categoria Pro a Loris Hezemans. Una notizia sicuramente gradita per tutti gli appassionati italiani, i quali avranno così modo di immergersi nell’atmosfera dell’American Festival Of Rome. Per loro ci sarà la possibilità di gustarsi anche lo spettacolo regalato dalle categorie di supporto, rappresentate anche in questa occasione dai campionati Formula X Italian Series.

ATMOSFERA “MADE IN USA” E TANTO SHOW

“Siamo molto entusiasti di continuare a lavorare con la NASCAR Whelen Euro Series e guardiamo con entusiasmo a questa novità,” ha dichiarato Alfredo Scala, CEO di ACI Vallelunga. “L’evento che ospiteremo a luglio diventerà ancora più importante e siamo sicuri che gli appassionati, italiani e non solo, accorreranno all’Autodromo. Sarà un appuntamento che a Vallelunga coniugherà le emozioni delle corse EuroNASCAR con un pieno di attrazioni per famiglie in circuito. Il tutto in un periodo dell’anno in cui Roma e l’Italia offrono bellezze uniche ed un meteo imparagonabile”.

“Siamo felici di visitare Roma a luglio per disputare un evento del campionato NASCAR,” ha confermato Jerome Galpin. “L’Autodromo di Vallelunga è un posto incredibile che offre ai piloti un layout straordinario. Possiamo contare sulla passione dei tifosi italiani, famosa in tutto il mondo. Inoltre, la qualità dell’organizzazione renderà l’American Festival of Rome 2022 un enorme successo popolare!”

La nuova stagione EuroNASCAR si aprirà il 14-15 Maggio a Valencia, mentre la tappa prevista sul tracciato di Hockenheim è stata cancellata. Le finali, invece, si svolgeranno il 29-30 Ottobre sul tracciato croato di Grobnik.

Marco Privitera