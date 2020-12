Come avrete notato nella nostra ricerca dei talenti, sono molti i piloti che, prima dell’approdo in F3 o in F2, sono passati dall’Euroformula Open. La categoria, gestita dall’ente spagnolo che organizza l’International GT Open, è da anni una buona palestra di giovani piloti che da questa realtà hanno iniziato a costruire il proprio futuro.

Il 2020 ha incoronato Ye Yifei. Dopo aver vinto la F3 Asia Winter Series, il 20enne cinese ha dominato l’Euroformula Open. Capite bene però come l’asiatico abbia un pesantissimo limite appresso: l’età. Se avete letto le altre puntate del nostro ‘Nuovi talenti crescono’ vi ricorderete sicuramente del francese Théo Pourchaire o dell’australiano Oscar Piastri.

I due protagonisti della FIA F3, rispettivamente secondo e primo al termine della stagione, sono pronti per il balzo in F2 e sono più giovani di Yifei. Ricordiamo infatti che il neo campione dell’ex GP3 ha 19 anni, mentre il transalpino è nato nel 2003. Il cinese ha comunque meritato il titolo finale con 11 vittorie, 16 podi e 12 pole.

Euroformula Open: Ye Yifei guida il ‘gruppo’

All’interno dell’Euroformula Open 2020 segnaliamo anche i nomi dell’austriaco Lukas Dunner ed il tedesco Andreas Estner, entrambi già presenti in FIA F3, rispettivamente con MP Motorsport e Campos Racing. Il primo dei due è l’unico del gruppo che ha veramente insidiato il cinse di casa CryptoTower Racing, bravo ad approfittare delle assenze dell’austriaco.

Non sono molti altri i nomi di spicco nella serie in cui ha militato il venezuelano Manuel Maldonado, il cugino dell’ex pilota di F1 Pastor. Una nota di merito è giusto riservarla anche a Niklas Krutten. Il tedesco, secondo in occasione dei FIA Motorsport Games del 2019, ha vinto la classifica riservata agli esordienti: un risultato incoraggiante in vista della prossima stagione dove sarà chiamato a confermarsi.

Ci auguriamo che qualcuno di questi nomi possa fare strada, ma il salto in FIA F3 non è mai scontato per motivi secondari ai risultati su pista. Petecof (Formula Regional) è l’esempio, l’ultimo di una lista troppo lunga.

Giulia Scalerandi e Luca Pellegrini

Leggi le altre puntate di ‘Nuovi talenti crescono’: F2, F3, Formula Regional.