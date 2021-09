Due successi per Cameron Das ed uno per Casper Stevenson a Monza, penultimo atto dell’Euroformula Open 2021. Lo spettacolo non è mancato al termine di un week-end che ha visto due corse condizionate dal maltempo.

Monza, Race-1: Das svetta su Mansell

La race-1 di Monza si è aperta con un contatto alla ‘Prima Variante’. Il francese Reshad de Gerus (Team Motopark), quarto sulla griglia, ha colpito il britannico Louis Foster (CryptoTower Racing Team) che da secondo si è trovato fuori dai giochi.

L’americano Cameron Das (Team Motopark) ha provato ad allungare, una missione non riuscita. L’australiano Christian Mansell ha iniziato ad attaccare il rivale dando vita ad un bellissimo duello che di fatto si è protratto fino alla bandiera a scacchi. Lo statunitense ha concluso davanti al teammate che si è dovuto arrendere nel finale. Terzo posto all’arrivo per il turco Cem Bolukbasi (Van Amersfoort Racing) davanti al malese Nazim Azman (CryptoTower Racing Team)

Race-2: Casper Stevenson svetta sul bagnato e vince il titolo rookie

Seconda gioia nel 2021 per Casper Stevenson, padrone sotto la pioggia e nuovo campione nella classifica riservata agli esordienti.

La prima prova della domenica è iniziata sotto regime di Safety Car in seguito alle difficili condizioni meteo. Il britannico Casper Stevenson (Van Amersfoort Racing) ha guidato la fila di vetture per i primi passaggi, una situazione che è rimasta tale anche alla green flag.

La situazione è cambiata negli ultimi minuti con il turco Cem Bolukbasi (Van Amersfoort Racing) che ha cercato di prendere il comando delle operazioni. Il #74 ha attaccato il teammate fino all’ultimo giro senza riuscire nel suo obiettivo. Terzo posto finale per il polacco Filip Kaminiarz (CryptoTower Racing Team) davanti al malese Nazim Azman (CryptoTower Racing Team).

Monza, Race-3: Das vince sotto il diluvio

Si è conclusa in regime di red flag l’ultimo impegno italiano dell’Euroformula Open. Cameron Das è riuscito a vincere la race-3 grazie ad una sanzione inflitta al turco Cem Bolukbasi, leader per gran parte della prova.

Terzo posto per Enzo Trulli (Carlin), scattato dalla pole, davanti a Mansell ed al francese Reshad de Gerus. Sono state due le Safety Car che hanno condizionato una competizione che giustamente è stata sospesa per la pioggia.

Prossimo round in quel di Barcellona, tradizionale chiusura della stagione dell’Euroformula Open, come sempre insieme all’International GT Open.

Da Monza – Luca Pellegrini