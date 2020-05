Domenica 24 Maggio il Virtual GP sbarca tra le stradine del Principato di Monaco, e di conseguenza diventa sempre più massiccia la presenza dei piloti F1 che hanno confermato la loro partecipazione all’evento.

LA LINE UP

Aumenta quindi il numero di Piloti F1 arruolati tra le fila del Virtual GP. Oltre agli ormai sempre presenti Albon, Giovinazzi, Russell, Latifi, Norris e Leclerc, saranno della partita anche Valtteri Bottas ed Esteban Ocon. Andiamo a vedere la line-up completa delle squadre:

Alfa Romeo Racing ORLEN: Antonio Giovinazzi, Thibaut Courtois

Scuderia Alpha Tauri: Tonio Liuzzi, Luca Salvadori

FDA Hublot Esports Team: Charles Leclerc, Arthur Leclerc

Haas F1 Team: Louis Deletraz, Pietro Fittipaldi

McLaren Racing: Lando Norris, Pierre-Emerick Aubameyang

Mercedes-AMG Petronas: Valtteri Bottas, Esteban Gutierrez

BWT Racing Point: David Schumacher, Luis Fonsi

Red Bull Racing: Alex Albon, Kai Lenny

Renault: Esteban Ocon, Nicolas Prost

RoKit Williams Racing: George Russell, Nicholas Latifi

Tante conferme quindi, ma anche tante novità tra le “celebrity”: il calciatore dell’Arsenal Pierre Aubemayang ed il surfista Kai Lenny che saliranno rispettivamente sulla McLaren e sulla Red Bull. Ritorna il portiere del Real Madrid, Courtois, dopo il buon undicesimo posto in Spagna, ma anche il nostro Luca Salvadori sull’Alpha Tauri al fianco del confermato Tonio Liuzzi.

I DETTAGLI DEL VIRTUAL GP

Come detto prima il Virtual GP di F1 si correrà tra le stradine del Principato di Monaco e l’inizio dell’evento è previsto per le ore 19. Una sessione di qualifica precederà la gara che sarà di 39 giri. Come al solito i danni delle monoposto saranno ridotti e ci sarà anche una certa “tolleranza” da parte dei commissari, che, fino ad ora, hanno sempre chiuso un occhio specialmente sui tagli di curva.

Julian Tan, Capo della sezione Digital Business Initiatives and Esports, ha dichiarato: “Il Virtual GP di F1 ha dato grande spettacolo raggiungendo oltre 20 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo. Siamo entusiasti di annunciare la line-up più competitiva di sempre con i piloti di F1 che saranno affiancati dai più grandi talenti del mondo dello sport e dello show-business, il tutto sulle storiche strade virtuali del Circuito di Monaco, che regalano da sempre un grande spettacolo”.

Il Virtual GP di Monaco sarà trasmesso in streaming sui canali ufficiali della F1, oltre che sul nostro sito tramite Radio Live GP, con commento interamente in italiano. Appuntamento per Domenica 24 Maggio alle 19.

Julian D’Agata