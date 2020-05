Incredibile finale nel terzo appuntamento della SRO E-Sport GT Series, il campionato virtuale del GT World Challenge Europe Powered by AWS in pista al Nürburgring. Ben Barnicoat, pilota ufficiale McLaren, sigla la prima vittoria nella serie per la casa di Woking dopo una bellissima lotta contro Louis Deletraz, secondo per 7 decimi.

PRO Series

La prova per quanto riguarda la PRO Series, la classe dei piloti reali, ha visto l’ottima partenza della Porsche, che con Deletraz ha preso subito il comando delle operazioni, beffando alla prima staccata Jordan Pepper.

La Bentley del sudafricano, a segno nell’opening round si Silverstone, ha chiuso la porta a Barnicoat che, all’ingresso nella Mecedes Arena, ha spinto involontariamente out il rivale. Deletraz ha da subito imposto un importante ritmo che gli ha permesso di guadagnare importanti metri sulla concorrenza. La McLaren 720S di Barnicoat ha recuperato giro dopo giro l’elvetico di casa GPX Racing, superato a pochi giri dalla fine. Deletraz ha cercato in tutti i modi di ripassare, ma senza riuscirci.

Andy Soucek porta sul podio la Bentley con il terzo posto davanti a Roman Monti, altro pilota in pista con il famoso marchio britannico. Nonostante il pesante BoP (Balance of Performance) assegnato in seguito alla vittoria di Spa-Francorchamps, Lorenzo Marcucci ha chiuso al settimo posto l’evento tedesco. Un risultato di spicco che gli permette di strappare la leadership del campionato.

Sicilia vince tra i Silver con Aston

Jesus Sicilia si aggiudica il round del Nürburgring della SRO E-Sport GT Series per la classe Silver, il campionato riservato ai maestri del simulatore. Il pilota Aston Martin di R-Motorsport ha completato una perfetta prova sul bagnato, dopo aver superato con una brillante mossa la Porsche dell’irlandese Murphy.

Petit su Lexus e Baba su BMW hanno chiuso rispettivamente in terza e quarta piazza, mentre non ha brillato la coppia della Ferrari composta da David Tonizza ed Enzo Bonito. Il primo ha completato l’evento in sesta piazza, mentre non compare nella fascia alta del gruppo Bonito.

La prossima tappa della SRO E-Sport si svolgerà a Barcellona domenica 31 maggio.

Luca Pellegrini