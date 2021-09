Ethan Simioni /Martin Kodrić (2 Seas Motorsport) conquistano race-1 a Monza dell’International GT Open. La Mercedes #9 vince al debutto nella serie al termine di una prova perfetta per la formazione che solitamente milita nel British GT Championship.

Il team che ha conquistato la Gulf 12 2021 precede sul traguardo la Lamborghini #63 di Michele Beretta / Frederik Schandorff (Vincenzo Sospiri Racing) e l‘Honda #18 di Jacopo Guidetti/Marco Bonanomi (Reno Racing).

GT Open, Monza race-1: Beretta subito in fuga

La prova si è aperta con l’ottimo spunto da parte di Beretta, abile in curva 1 a gestire l’attacco dell’Honda di Marco Bonanomi. La ‘Prima Variante’ ha visto, nel corso del secondo giro, il primo ritiro con la Lamborghini di Yuki Nemoto/Baptiste Moulin (Vincenzo Sospiri Racing) che ha colpito l’incolpevole McLaren #7 di Brendan Iribe / Ollie Milroy (Inception Racing), auto che stava affrontando regolarmente la curva.

Michele Beretta (Lamborghini/Vincenzo Sospiri Racing) ha preso sin da subito un discreto gap sull’Honda di Reno Racing che non riusciva a staccare la Mercedes AMG GT3 #9 di Ethan Simioni /Martin Kodrić (2 Seas Motorsport) e la Ferrari #333 di Benjamin Hites/Fabrizio Crestani (Rinaldi Racing).

Kodrić ha impensierito per tutto lo stint la vettura giapponese, mentre lo spagnolo Andy Soucek provava a prendere la quarta piazza sulla Ferrari di Benjamín Hites, auto presente nel tempio della velocità e non nel GT World Challenge Europe Sprint Cup in quel di Valencia Lo spagnolo ha beffato il cileno, mentre il nativo di Zagabria provava in tutti i modi a beffare l’ex pilota Audi che attualmente lavora a tempo pieno con Honda.

Due incidenti hanno neutralizzato la corsa a 50 minuti dal termine. Federico Leo (Lamborghini #16/VSR) si è fermato nella sabbia della seconda di Lesmo, mentre la Porsche #100 di Jakub Dwernicki è finita nella ghiaia della ‘Lesmo 1’ colpendo lievemente le barriere.

Lamborghini perfetta nel restart

Alla ripartenza la situazione non è cambiata con Michele Beretta che ha ripreso ad imporre il suo passo, mentre la Mercedes del 2 Seas Motorsport attaccava e passava l’Acura di Bonanomi, autore di un piccolo errore all’uscita della ‘Roggia’. Soucek non ha perso l’opportunità per attaccare il pilota lombardo, bravo a difendersi all’ingresso dell’Ascari.

Kodrić si è avvicinato a Beretta, mentre il resto del gruppo ha deciso di fermarsi subito in pit lane. La Lamborghini di testa ha pittato nel giro seguente, mentre la Mercedes che regolarmente partecipa al British GT Championship ha proseguito il proprio stint

Monza race-1: Mercedes resiste e vince

La scelta di allungare lo stint ha premiato la Mercedes che è uscita dai box al comando con poco più di 3 secondi di margine sull’Honda di Jacopo Guidetti. Terzo posto per la Ferrari di Rinaldi che è stata presto superata dalla Lamborghini #63 di Frederik Schandorff.

Il giovane pilota italiano della casa giapponese ha iniziato ad inanellare giri veloci riportandosi sull’AMG GT3 del canadese Ethan Simioni. L’assalto di Guidetti non è bastato a riprendere la Mercedes che ha gestito alla grande i 2 secondi di margine rimasti. L’Honda ha dovuto difendersi nel finale dal possibile ritorno della Lamborghini #63, sempre più leader del campionato 2021.

Schandorff ha conquistato la seconda posizione a 5 minuti dalla conclusione con una mossa perfetta alla ‘Prima Variante’. Guidetti chiude terzo la prima gara in carriera nel GT Open, pronto a confermarsi nella competizione di domani. Quarto posto per Benjamin Hites/Fabrizio Crestani (Ferrari/Rinaldi Racing) davanti ad Andy Soucek / Al Faisal Al Zubair (Lechner Racing/Porsche)

Bellissima anche la lotta per la classe PRO-Am con la McLaren di Nick Moss / Joe Osborne (McLaren/Inception Racing) che vince la classe negli ultimi minuti grazie ad un bel sorpasso alla ‘Parabolica’ su Brendon Leitch/Tyler Cooke ( Leipert Motorsport/Lamborghini).

Appuntamento a domani per la race-2 che scatterà alle 14.30.

Da Monza – Luca Pellegrini