La 4h di Portimao ha messo fine all’European Le Mans Series (ELMS) 2021, campionato che come sempre non ha deluso le attese nelle tre classi in pista. La principale categoria europea riservata alle GT ed ai prototipi ha eletto i propri campioni regalandoci degli importanti spunti in vista della prossima stagione agonistica.

ELMS, LMP2: stagione perfetta per WRT, disastro per G-Drive

Stagione perfetta all’esordio per WRT. Robert Kubica/Yifei Ye/Louis Deletraz #41 si sono laureati campioni con una prova d’anticipo dopo aver dominato la scena da Barcellona a Portimao.

La compagine di Vincent Vosse, all’esordio a tempo pieno nella serie, ha vinto l’opening round in Catalogna prima di confermarsi in quel di Spielberg in una prova condizionata da un acquazzone nella fase centrale. Il terzetto ha gestito la leadership ed in quel di Spa-Francorchamps ha chiuso i giochi per il campionato imponendosi per la terza volta nel 2021.

La relativa esperienza con i prototipi non ha inciso sul risultato finale di una squadra che in queste due settimane proverà a mettere in bacheca anche il FIA World Endurance Championship dopo aver firmato la 24h Le Mans in LMP2. Non dimentichiamoci che WRT ha conquistato nel 2021 il Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS, campionato vinto con la coppia Vanthoor/Weerst.

United e la conferma mancata

WRT ha di fatto rimpiazzato United Autosports. La formazione belga ha replicato quanto fatto dal team di Zak Brown che nel 2020 era stato letteralmente imbattibile con l’Oreca #22. Quest’ultima, vincendo la 4h di Portimao, ha ricevuto di diritto il pass per la 24h di Le Mans del prossimo giugno grazie il secondo posto finale nella classe LMP2.

Cosa è cambiato dal 2020? Apparentemente nulla. Il mancato dominio potrebbe essere dovuto alle nuove regole che hanno impedito alla realtà americana di gareggiare con due piloti come accaduto fino alla passata stagione. A questo si è aggiunta la mancanza nella serie continentale del portoghese Filipe Albuquerque, assente per gli impegni nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship con l’Acura #10 del WRT.

Nel WEC la stessa Oreca #22 è ancora in lizza per confermarsi al vertice della serie. Philip Hanson/Fabio Scherer/Filipe Albuquerque, rallentati a Le Mans da un problema tecnico, sono pronti a dare battaglia contro WRT che aspetta il doubleheader in Bahrain per completare un 2021 stellare.

ELMS, G-Drive dove sei?

G-Drive Racing esce ad ossa rotte dall’European Le Mans Series 2021 ed il titolo nella nuova LMP2 Pro/Am non può coprire una mediocre stagione da parte della vettura #26 di Roman Rusinov/Franco Colapinto/Nyck de Vries. Non è stata una stagione facile per la compagine russa che non ha vinto neanche una prova.

Il quinto posto finale nella 4h di Portimao ha strappato all’équipe di Rusinov in podio al termine del campionato. Will Stevens/Gabriel Aubry/Julien Canal (Panis Racing #65), primi nella 4h di Monza, hanno strappato a G-Drive il terzo posto per soli 0.5 punti.

ELMS, LMP3: DKR Engineering recupera e vince

DKR Engineering ha vinto all’ultima gara l’European Le Mans Series nella classe LMP3. Laurents Hörr, portacolori della formazione lussemburghese, ha avuto la meglio su Nicolas Maulini/Matthew Bell/Niklas Kruetten (COOL Racing #19).

La battaglia per il titolo è stata oltremodo interessante anche se nel championship decider è mancato un confronto diretto tra le due formazione. Dei problemi hanno tolto il titolo agli svizzeri che hanno conquistato le prime due competizioni. Dal Paul Ricard, invece, è iniziata la rimonta di DKR che si è conclusa alla grande in quel di Portimao nonostante una sanzione per un infrazione sulla vettura.

Stagione sfortunata per Inter Europol, equipaggio che più volte in questa stagione ha modificato i propri equipaggi. I polacchi, a podio in quel di Monza con la vettura #13, hanno completato in bellezza vincendo la 4h di Portimao grazie alla sanzione di DKR.

Stagione ricca di inconvenienti anche per 1 AIM Villorba Corse. Alessandro Bressan/Andreas Laskaratos/Damiano Fioravanti #18, quarti nell’opening round in Catalogna, hanno subito tre importanti battute d’arresto tra Le Castellet, Spielberg e Portimao che hanno ‘rovinato’ una buona stagione.

Ferrari regina indiscussa

Ferrari è la regina indiscussa della classe GTE. AF Corse, Spirit of Race ed Iron Lynk si sono spartiti senza molti problemi successi nell’European Le Mans Series 2021. Miguel Molina/Matteo Cressoni/Rino Mastronardi #80 hanno vinto il titolo chiudendo in bellezza la stagione grazie al successo nell’Algarve davanti alla Porsche #93 del Proton Competition.

Ottima stagione per Emmanuel Collard/François Perrodo/Alessio Rovera #88, due volte primi in quest’annata ed oltremodo limitati nella lotta per il titolo dall’assenza nel primo atto di Barcellona per dei problemi legati al Covid-19.

Campionato deludente per Proton Competition (Porsche) e soprattutto per TF Sport (Aston Martin). Ross Gunn, campione in IMSA della Sprint Cup, ha provato a tenere alta la bandiera del brand inglese, una missione purtroppo non riuscita.

Appuntamento al 2022 con l’ELMS, una categoria senza dubbio in crescita che potrebbe accogliere delle nuove formazioni in vista della prossima stagione. Non dimentichiamoci mai che il 2023 è sempre più vicino ed una nuova era per il mondo delle competizioni di durata è alle porte.

Luca Pellegrini

Foto: Sergey Savrasov