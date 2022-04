Si è concluso al Paul Ricard il Prologue dell’European Le Mans Series (ELMS), categoria che scatterà questo week-end dal noto impianto francese. LMP2, LMP3 e GTE sono scese in pista per cinque interessanti sessioni.

LMP2: Cool Racing e PREMA subito avanti

COOL Racing inizia con il piede giusto dettando il passo al termine della due giorni di test in quel di Le Castellet. La squadra elvetica ha mostrato sin da subito la propria superiorità chiudendo in vetta almeno una sessione al giorno con Yifei Ye/ Nicolas Lapierre/Niklas Krütten. L’Oreca #37 si divide il primato con Lorenzo Colombo/Louis Deletraz/Ferdinand Habsburg (PREMA Racing #9 ) ed Pietro Fittipaldi/David Heinemeier Hansson/Fabio Scherer (Inter Europol Competition #43), rispettivamente a segno nella quarta e nella terza sessione (night session con pochi partecipanti).

Ottimi segnali anche da Tom Gamble/Phil Hanson/Duncan Tappy (United Autosports #22) e da Memo Rojas/Reshad de Gerus/Richard Bradley (Duqueine Team #30), team favoriti per il successo finale. Non dimentichiamoci anche di Nicolas Jamin/Julien Canal/Job van Uitert (Panis Racing #65) e di Matthias Kaiser/Thomas Laurent/Ugo de Wilde con Mühlner Motorsport #21, team al debutto in LMP2.

Prologue ELMS: LMP3, regna l’incertezza come da copione

Regna l’incertezza come da copione dopo il Prologue per la LMP3. La seconda categoria riservata ai prototipi dell’ELMS ha visto protagonista anche in questo caso COOL Racing con Maurice Smith/ Michael Benham / Malthe Jakobsen #17. Attenzione anche a DKR Engineering #4 ed RLR MSport #15, competitivi a più riprese con Tom Van Rompuy/Sebastian Alvarez/ Alexander Bukhantsov e Michael Jensen / Nick Adcock/ Alex Kapadia.

Presente all’appello anche United Autosports, compagine statunitense che dopo due anni abbastanza difficili in LMP3 è chiamata a rifarsi con Bailey Voisin/ Josh Caygill/Finn Gehrsitz #2 e Jim McGuire/Kay Van Berlo / Andrew Bentley #3.

GTE, Porsche vs Ferrari: il duello continua

Tre case sono presenti nell’ELMS 2022 a tempo pieno, ma per ora solo due sembrano contendersi il primato. Come accaduto negli ultimi anni Ferrari e Porsche sono chiamate a contendersi il titolo, mentre TF Sport resta all’angolo nella due giorni che precede il via del campionato.

Christian Ried /Gianmaria Bruni/Lorenzo Ferrari (Proton Competition #77/Porsche), Claudio Schiavoni /Matteo Cressoni/Davide Rigon (Iron Lynk/Ferrari #60), Andrew Haryanto/Martin Rump /Alessio Picariello (Absolute Motorsport/Porsche #18) e Takeshi Kimura/Frederik Schandorff /Mikkel Jensen (Kessel Racing #57) sono stati nell’ordine coloro che hanno registrato il giro veloce nelle cinque sessioni.

Nota di merito per la 488 GTE #57 di Kessel Racing, ‘dominatrice’ del day-2 con un equipaggio molto interessanti con due danesi molto competitivi come Schandorff e Jensen. Attendiamo una risposta ora da Aston Martin, in scena con Ahmad Al Harthy /Marco Sorensen /Samuel de Haan e John Hartshorne/ Henrique Chaves/ Jonathan Adam.

Appuntamento ora a partire da venerdì con le prime prove libere, mentre sabato sono previste le qualifiche. Non perdetevi poi le 4h di Le Castellet, evento che si svolgerà nel giorno di Pasqua.

Luca Pellegrini