Nel week-end di Pasqua inizia dal Paul Ricard l’European Le Mans Series 2022 (ELMS). Lo spettacolo è assicurato nell’impianto francese che nei prossimi giorni accoglierà anche il Prologue che segnerà ufficialmente il via del campionato. Sono 42 le vetture ai nastri di partenza, suddivise come sempre in LMP2, LMP3 e GTE, categoria in crescita rispetto agli ultimi anni.

La Francia inaugura una stagione che avrà due prove nel ‘Bel Paese’. La prima sarà ad Imola a maggio, la seconda a Monza a luglio. Il Tempio della Velocità torna nei piani della serie in seguito alla cancellazione della 4h di Budapest, evento che avrebbe preceduto in ordine cronologico quelli di Barcellona, Spa-Francorchamps e Portimao.

ELMS 2022: LMP2, a caccia di un nuovo campione

Si apre dal Paul Ricard la caccia all’erede di WRT, formazione che ha dominato la scena lo scorso anno. La compagine belga porterà due auto full-time nel FIA World Endurance Championship e per questa ragione ha deciso di annullare l’impegno nell’ELMS. Robert Kubica non sarà più della partita, discorso differente per Louis Deletraz e Yifei Ye.

L’elvetico torna in gruppo con PREMA #9 accanto a Ferdinand Habsburg/Lorenzo Colombo/Louis Deletraz mentre il cinese è atteso con COOL Racing, team rossocrociato che sarà al via in LMP2 con Nicolas Lapierre/Niklas Krütten.

United, Panis, Duqueine e Mühlner Motorsport presenti al via

Sono tanti i nomi interessanti presenti al via dell’European Le Mans Series 2022. United Autosports cerca un riscatto con Tom Gamble/Phil Hanson/Duncan Tappy, mentre Panis Racing si ripresenta ai nastri di partenza con la collaudata coppia formata da Nicolas Jamin/Julien Canal. Manca all’appello Will Stevens, rimpiazzato dall’olandese Job van Uitert.

Memo Rojas/Reshad de Gerus/Richard Bradley sono da tenere in considerazione con Duqueine Team #30, mentre è da evidenziare il debutto in LMP2 per Mühlner Motorsport #21, team belga presente nel 2021 in LMP3. Matthias Kaiser/Thomas Laurent/Ugo de Wilde rappresenteranno quest’ultima formazione che dovrà vedersela anche con Inter Europol Competition #43, compagine polacca che schiererà un interessante trio formato da Pietro Fittipaldi/David Heinemeier Hansson/Fabio Scherer.

Conferma la propria presenza in LMP2 BHK Motorsport #35 con Francesco Dracone/Markus Pommer/Sergio Campana, mentre Patrick Pilet tornerà con i prototipi in LMP2 con Paul Lafargue /Paul Loup Chatin (IDEC #28).

Debutta in PRO/AM AF Corse, Nielsen cerca conferme dopo l’ALMS

AF Corse, a segno al debutto con i prototipi nel Mondiale in occasione della 1000 Miles of Sebring, gareggerà full-time anche nell’ELMS con François Perrodo/Nicklas Nielsen/ Alessio Rovera #88. Il terzetto parte con i favori del pronostico per la LMP2 PRO/Am insieme a Nielsen Racing, team che ha dominato l’Asian Le Mans Series.

Rodrigo Sales/ Matt Bell/Ben Hanley sono stati scelti dalla squadra inglese per il 2022 anche se confermarsi non sarà semplice. Dalla serie asiatica segnaliamo la presenza anche di Graff con Eric Trouillet /Sébastien Page /David Droux #39, mentre non dimentichiamoci di Philippe Cimadomo/Mathias Beche/ Tijmen Van der Helm e di Salih Yoluc/ Charlie Eastwood / Jack Aitken, rispettivamente presenti con TDS Racing x Vaillante #31 e Racing Team Turkey #34.

ELMS 2022: LMP3, DKR Engineering contro tutti

DKR Engineering cerca di confermarsi al vertice dell’European Le Mans Series per quanto riguarda la classe LMP3. La squadra lussemburghese dovrà rifarsi dopo il titolo 2021, una missione non scontata con un equipaggio completamente nuovo formato da Tom Van Rompuy/Sebastian Alvarez/ Alexander Bukhantsov.

La squadra citata porterà una Duqueine M30 – D08, il resto del gruppo ha deciso di optare per una Ligier. COOL Racing insegue il riscatto, in scena con Maurice Smith/ Michael Benham / Malthe Jakobsen #17 e Nicolas Maulini /Jean-Ludovic Foubert / Antoine Doquin #21.

United ed Inter Europol in cima alla lista degli outsider

United Autosports si ripresenta ai nastri di partenza con Bailey Voisin/ Josh Caygill/Finn Gehrsitz #2 e Jim McGuire/Kay Van Berlo / Andrew Bentley #3, mentre Anthony Wells /James Littlejohn difenderanno i colori di Nielsen Racing #7.

Inter Europol Competition ha confermato due auto, Nico Pino/Charles Crews/Guilherme Oliveira #13 e James Dayson/Noam Abramczyk/Mateusz Kasprzyk #14, mentre Eurointernational porterà due Ligier, rispettivamente con Glenn Van Berlo /Xavier Lloveras/Tom Cloet #10 e Marcos Siebert/Max Koebolt / Adrien Chila #11.

360 Racing #6 torna nella categoria con Terrence Woodward/Ross Kaiser /Mark Richards, RLR MSport avrà due auto con Horst Felbermayr Jr / Valentino Catalano /Austin McCusker #15 e Michael Jensen / Nick Adcock/ Alex Kapadia #5.

ELMS 2022: GTE, notevole crescita per il 2022

Crescono i partecipanti per l’European Le Mans Series 2022. Porsche e Ferrari sono attese in Francia per un nuovo duello, una sfida a cui si ritroverà Aston Martin dopo anni d’assenza. Iniziamo dalla casa di Maranello, dominatrice della passata stagione.

Iron Lynk, Kessel Racing, Spirit of Racing e KWM Motorsport saranno al via dell’ELMS, il marchio più rappresentato contro tre Porsche 911-RSR e due Aston Martin AMR. Iniziamo dalla prima squadra, Claudio Schiavoni /Matteo Cressoni/Davide Rigon #61 e Rahel Frey/Michelle Gatting/Sarah Bovy sono attesi con la formazione italiana, presente a tempo pieno anche nel FIA World Endurance Championship.

Takeshi Kimura/Frederik Schandorff /Mikkel Jensen rappresenteranno Kessel Racing tra ELMS e Le Mans, mentre Duncan Cameron / Matthew Griffin/ David Perel militeranno con Spirit of Racing.

Non dimentichiamoci anche di Rinaldi Racing, formazione teutonica che ha deciso di lasciare le GT3 per le GTE con Christian Hook / Patrick Kujala/ Fabrizio Crestani e Pierre Ehret/ Nicolas Varrone/Memo Gildey. Occhi puntati anche su KWM Motorsport #66 con Giacomo Petrobelli/Sean Hudspeth /Matthew Payne.

Tutti a caccia delle Rosse

Proton Competition ed Absolute Racing rappresenteranno Porsche nell’European Le Mans Series. La prima squadra porta due interessanti equipaggi, ancora una volta con due portacolori ufficiali presenti nel Mondiale.

Gimmi Bruni guiderà sulla #77 con Christian Ried ed il giovane Lorenzo Ferrari, mentre Richard Lietz è atteso ai nastri di partenza con Michael Fassbender e Zach Robichon, campione in carica dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship nella classe GTD. Interessante anche la squadra asiatica con Andrew Haryanto/Martin Rump /Alessio Picariello #18.

Due volti noti sono iscritti anche per Aston Martin con Oman Racing with TF Sport. Il primo è il danese Marco Sorensen, il secondo è Jonathan Adam. L’ex campione del mondo è atteso con Ahmad Al Harthy/Samuel de Haan, il vincitore della 24h Le Mans 2017 e 2020 sarà al via con John Hartshorne/ Henrique Chaves.

Entry list ELMS 2022

Luca Pellegrini