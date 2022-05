Lorenzo Colombo è uno dei protagonisti questo week-end dell’European Le Mans Series. L’alfiere del Team PREMA è pronto per la seconda gara dell’anno, una sfida che lo vedrà nuovamente protagonista accanto di Louis Déletraz/Ferdinand Habsburg.

Il lombardo, sostituto come al Paul Ricard di Juan Manuel Correa, ha commentato ai microfoni di LiveGP.it le sue impressioni dopo le prime corse nel mondo dei prototipi e dell’endurance, un panorama completamente differente rispetto alla FIA Formula 3.

Il nativo di Legnano ha dichiarato: “La stagione è iniziata molto bene. Ci siamo trovati subito a nostro agio nei test di ieri, vedremo come proseguirà il week-end. Proveremo a confermarci al vertice, l’obiettivo è sicuramente quello, ma non sarà semplice. Il traffico in questo tracciato potrebbe rappresentare un problema”.

Non poteva mancare la parentesi riservata al WEC, l’impegno principale del nostro connazionale: “A Sebring siamo stati in lotta per il successo fino alla fine, mentre in Belgio sul bagnato non è stato semplice. Dobbiamo imparare da queste situazioni, stiamo raccogliendo parecchi dati”.

Dalla 24h Le Mans virtuale…alla realtà

Il vincitore della 4h Le Castellet, primo atto dell’ELMS, ha continuato parlando di Le Mans, manifestazione in cui esordirà a luglio: “Correre a Le Mans sarà unico, i miei teammate mi hanno descritto qualcosa. Ci sono tante cose che devo imparare, non ho mai effettuato una prova del genere. Con Robert Kubica e Louis Déletraz sono in buone mani”.

I prototipi sono la priorità attuale per Colombo che ha continuato dicendo: “Una monoposto è sempre bella da guidare. La LMP2, in ogni caso, è una bella macchina con molta aerodinamica. Mi aspettavo di trovarmi una vettura del genere, se arrivi dalle ruote scoperte puoi apprendere subito. Avevo un paio di programmi per proseguire in F3, ma ho deciso di effettuare una scelta a medio-lungo termine”.

Il #9 dell’ELMS ha completato parlando di virtuale, un mondo seguito dal pilota di PREMA: “Il simulatore è un ottimo strumento per imparare e preparare il week-end. Quando posto colgo l’occasione di utilizzarlo, ho partecipato alla 24h di Le Mans Virtuale ed ho vinto la gara in GTE con il team Redline”.

Da Imola – Luca Pellegrini