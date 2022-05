Continuano gli aggiornamenti dal mondo delle ruote coperte alla viglia di un fine settimana da non perdere con IMSA WeatherTech SportsCar Championship (Mid-Ohio), l’European Le Mans Series (Imola) e Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup (Magny-Cours).

Non mancano gli aggiornamenti dal FIA World Endurance Championship (FIA WEC), categoria che settimana scorsa ci ha tenuto compagnia con la 6h di Spa-Francorchamps (Belgio).

Lorenzo Colombo sarà al via della 4h di Imola, secondo atto dell’European Le Mans Series. La prima delle due competizioni che si terranno nel Bel Paese ritroverà ai nastri di partenza il nostro connazionale che anche a Le Castellet ha rimpiazzato il l’infortunato Juan Manuel Correa. Il pilota FIA F3 resta infortunato, PREMA non potrà accompagnare Louis Déletraz e Ferdinand Habsburg, piloti che non hanno bisogno di presentazioni.

Unfortunately, @JMCorrea__ will not be racing at Imola due to his injury and @lore_colombo12 will be the super-sub again!

Get well soon JM, we all want to see you race a PREMA ❤️‍🩹❤️‍🩹

FULL PREVIEW↘️https://t.co/nodN7pcucQ pic.twitter.com/Z0kbKqETf8

— PREMA (@PREMA_Team) May 11, 2022