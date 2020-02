Nell’ELMS saranno due gli equipaggi interamente femminili: dopo l’annuncio del trio composto dalla Legge, Calderon e Floersch nella categoria LMP2, le Iron Dames… “raddoppiano” e partecipano per il secondo anno consecutivo alla serie europea.









Rahel Frey, Manuela Gostner e Michelle Gatting saranno nuovamente ai nastri di partenza della European Le Mans Series nella categoria LMGTE alla guida di una Ferrari F488, numero 83, dell’Iron Lynz Motorsport.

Il trio ha già gareggiato insieme nel 2019 sotto l’egida della FIA Women in Motorsport Commission e ha concluso al quarto posto nella categoria LMGTE grazie ai due secondi posti conquistati a Le Castellet e Silverstone. Nella stessa categoria, le Iron Dames hanno chiuso al nono posto la prestigiosa 24 Ore di Le Mans.

L’elvetica Frey, l’italiana Gostner e la danese Gatting sono pronte a combattere, mettendo a frutto l’esperienza maturata per ambire a risultati ancor più sorprendenti nella stagione 2020.

Il team Iron Lynx Motorsport si avvale del supporto tecnico della struttura ticinese Kessel Racing, che inserirà in LMGTE anche altre due Ferrari F488.

Le tre “dame di ferro” hanno mostrato la loro soddisfazione sui social network, annunciando la partecipazione in seguito della pubblicazione degli iscritti all’European Le Mans Series.

Mai come quest’anno l’ELMS vedrà la presenza di molte rappresentanti femminili a coprire due delle categorie presenti. La FIA Woman in Motorsport Commission sarà a sostegno di entrambi gli equipaggi femminili presenti in griglia.

Non resta ora che attendere i test pre-stagionali che si svolgeranno sul circuito di Barcellona. Sarà proprio il circuito spagnolo il terreno in cui si accenderanno i motori per il primo dei sei appuntamenti previsti su importanti piste europee. Secondo round sarà invece in territorio brianzolo nel “Tempio della Velocità” il prossimo 8 maggio a Monza.

Anna Mangione