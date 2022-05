COOL Racing insegue la prima gioia dell’anno nell’European Le Mans Series. Yifei Ye/ Nicolas Lapierre/Niklas Krütten sono da tenere in considerazione per il successo finale alla 4h Imola, favoriti per il titolo che oggi scatteranno dalla quarta posizione alle spalle dell’Oreca 07 Gibson #9 di PREMA affidata a Lorenzo Colombo/Louis Deletraz/Ferdinand Habsburg.

Due nomi interessanti svettano tra i piloti della compagine elvetica che detterà il passo della LMP3 con la Maurice Smith/ Michael Benham / Malthe Jakobsen. Il week-end si sta svolgendo nel migliore dei modi per COOL Racing, vincitori ieri della tappa della Michelin Le Mans Cup al termine di una prova ricca di colpi di scena.

Le parole dei protagonisti alla vigilia della 4h Imola 2022

Yifei Ye, campione in carica, ha commentato ai nostri microfoni alla vigilia della 4h italiana, la prima delle due che si terranno nel ‘Bel Paese’: “Sono felice di correre ad Imola. Vengo dalle ruote scoperte, mi manca il fatto di poter impostare l’auto come voglio. Qui devi condividere l’auto con dei compagni, ma in ogni caso mi trovo bene. In ELMS abbiamo un ottimo equipaggio, siamo stati in rallentati dalla qualifica. Ho dei bellissimi ricordi dalla passata stagione, il successo in Spa-Francorchamps è forse uno dei più importanti visto che era la gara di casa per il team [WRT]”

Oltre al nuovo pilota Porsche, candidato per un posto sulla futura LMDh del marchio teutonico, non è mancato il commento da parte di Nico Lapierre, veterano francese che ha affermato: “Non abbiamo ottenuto punti nella prima gara del Paul Ricard, ma abbiamo una buona squadra per vincere. Imola è una bella pista, il traffico potrebbe essere un problema durante la corsa.

Il plurivincitore della 24h Le Mans ha continuato con una considerazione sul FIA World Endurance Championship dicendo: “Mi piace la nuova formula delle Hypercar, sarà interessante vedere l’anno prossimo con l’arrivo di tanti costruttori. A Le Mans abbiamo tutte le carte in regola per ben figurare contro i nostri rivali”.

Da Imola – Luca Pellegrini

Bonora Agency