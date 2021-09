Alla vigilia della 4h di Spa-Francorchamps è stata presentato il calendario 2022 dell’European le Mans Series (ELMS). Non mancano le novità con il ritorno di Imola e dell’Hungaroring, rispettivamente al posto di Monza e Spielberg.

Imola e Hungaroring tornano nel gruppo

Per la prima volta dal 2016 la categoria europea riservata ai prototipi ed alle GT tornerà in quel di Imola nel mese di maggio dopo l’opening round del Paul Ricard. La tappa italiana sarà nel mese di maggio in una location diversa dal tempio della velocità che solitamente è una meta ambita dai team per preparare al meglio la 24h di Le Mans.

Anche il Red Bull Ring lascia il calendario a favore di Budapest, evento che mancava dal 2013. La pista magiara accoglierà il terzo round precederà i confermati Barcellona, Spa-Francorchamps e Portimao che chiuderà il campionato.

Pierre Fillon, Presidente dell’Automobile Club de l’Ouest, ha commentato: “L’ELMS vivrà una stagione 2022 particolarmente intensa. I sei circuiti selezionati sono tra i più prestigiosi al mondo e ognuno di essi offre a team e piloti una sfida specifica. Il ritorno al calendario di Imola e dell’Hungaroring renderà la stagione 2022 ancora più emozionante”.

Anche Frédéric Lequien, amministratore delegato di Le Mans Endurance Management, ha voluto esprimere il proprio parere dopo l’annuncio: “Siamo molto entusiasti ed orgogliosi di offrire questo calendario con Imola e Hungaroring. È stato mantenuto il noto e apprezzato format di gara delle quattro ore, una soluzione che permette di controllare i costi”.

Calendario European Le Mans Series 2022

Test ufficiali – Le Castellet (France) – 11/12 aprile

4h Le Castellet – 17 aprile (Francia) 4h Imola – 5 maggio (Italia) 4h Hungaroring – 3 luglio (Ungheria) 4h Barcellona – 28 agosto (Spagna) 4h Spa-Francorchamps – 25 settembre (Belgio) 4h Portimão – 16 ottobre (Portogallo)

Luca Pellegrini